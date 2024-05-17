Вторая волна паводка началась на юге Алтайского края

В ближайшие дни опасные отметки может превысить Обь и Катунь

17 мая 2024, 16:55, ИА Амител

Сотрудники МЧС проводят откачку воды / Фото: МЧС России по Алтайскому краю

Вторая волна паводка проходит в Алтайском крае. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, в ближайшие дни ожидается поднятие уровня воды в Катуни и Оби до опасных значений.

В частности, с 18 до 20 мая на Катуни в районе села Сростки ожидается подъем воды до 510-550 см при опасной отметке 530 см. Не исключено подтопление прибрежных территорий сел Сростки и Полеводка.

С 19 по 21 мая на реке Оби в районе Усть-Чарышской Пристани вода поднимется до 550-590 см при опасной отметке 580 см. Также вероятно подтопление прибрежных территорий.

В МЧС призвали граждан звонить на единый телефон экстренных служб "112" в случае подтопления, а также следовать инструкциям спасателей и местных властей.