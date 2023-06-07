Вторая волна паводка угрожает Алтайскому краю

Гидрологи фиксируют повышение уровня рек в Катуни, Бии и Оби

07 июня 2023, 15:22, Ирина Киселева

Фото: архив amic.ru

Вторая волна паводка через несколько дней придет в Алтайский край: уровень воды в реках Катунь, Бия и Обь начал расти из-за активного снеготаяния в высокогорьях Республики Алтай. В Горном Алтае уже есть населенные пункты, где критические отметки превышены, в Алтайском крае их достижение возможно в Усть-Пристани, Сростках и Барнауле. Об этом amic.ru сообщила ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

Почему начал расти уровень воды в реках?

Аномальная жара в Республике Алтай установилась еще 1 июня. Из-за этого снег в горах начал резко таять, и в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, такая погода сохранится. Как следствие, вода будет активно прибывать в реке Катунь, а затем в Бии и Оби, говорит гидролог.

"К этому времени большая часть снега в горах Алтая обычно сходила. Но в мае-2023 было холодно и снеготаяние притормозилось. А с начала июня в республике установились высокие среднесуточные температуры даже на самых больших высотах – более 2,5 тысячи метров. Например, на метеостанции Кара-Тюрек они держатся на отметке +14°С. Это очень много, такое редко бывает, поэтому началось интенсивное таяние", – рассказала Ольга Прахт.

Гидролог отмечает, что уровень в реке Бии во время паводка регулирует озеро Телецкое, которое перераспределяет на себя сток. Но сейчас оно уже переполнено и оттянуть лишнюю воду не сможет. Поэтому по Бии уже начался серьезный подъем воды. На Оби уровень тоже начал расти, но пока не критично. Однако скоро эта большая вода "добежит" до Барнаула.

"6 июня на Бии в Кебезене (село в Турочакском районе Республики Алтай, – прим. ред.) было 527 сантиметров, сегодня в 8 утра уже 564. На Оби в районе водомерного поста Барнаула вчера уровень воды составлял 380 сантиметров, сегодня плюс 3 см. Сейчас эта вода до нас только добегает. Максимум ждем 11-12 июня", – рассказала гидролог.



В Горном есть населенные пункты, где уровень воды в реках уже выше критических отметок, добавила собеседник агентства. Это Балыкча, Артыбаш, Кебезень.

Есть ли угроза подтопления в Алтайском крае?

Гидролог отметила, что подтопление в Алтайском крае возможно в Сростках. В Усть-Пристани и Барнауле тоже ожидают серьезный подъем воды – до критических значений. Но они, скорее всего, превышены не будут. МЧС держит ситуацию на контроле.



Напомним, что в Барнауле подтопление начинается при отметке 560 сантиметров. При таких показателях начинается подтопление поселка Затон.