Второй Манхэттен. Будут ли застраивать остров Побочень в Барнауле?

На этот вопрос ответил заместитель главы города Андрей Федоров

03 ноября 2024, 08:00, ИА Амител

Барнаул в будущем / Фото: создано с помощью нейросети DALL-E

Остров Побочень в Барнауле сохранит рекреационный статус и его не планируют застраивать высотными домами. Об этом изданию "Толк" сообщил первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров, говоря о проекте генплана развития города до 2040 года.

"Остров пока сохраняет рекреационный статус. На сегодняшний день его территория относится к землям лесного фонда и покрыта городскими лесами. И пока этот статус не снят, любая застройка Побоченя невозможна. Изменить функциональное назначение территории юридически также крайне проблематично, поэтому в обновленном генеральном плане эта зона отнесена к функциональной зоне лесов. И если сегодня мы его "перекрасим", то завтра просто не сможем утвердить территориальную зону, потому что это будет противоречить действующему законодательству", – заявил Андрей Федоров.

Напомним, мэрия Барнаула вышла на финишную прямую в разработке генерального плана – важнейшего документа, который определит развитие краевой столицы до 2040 года. С 6 по 26 ноября проект генплана пройдет процедуру общественных обсуждений.

Проект изменений в генеральный план для Барнаула готовит Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор". Документ рассчитан до 2040 года.