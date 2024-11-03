Второй Манхэттен. Будут ли застраивать остров Побочень в Барнауле?
На этот вопрос ответил заместитель главы города Андрей Федоров
03 ноября 2024, 08:00, ИА Амител
Остров Побочень в Барнауле сохранит рекреационный статус и его не планируют застраивать высотными домами. Об этом изданию "Толк" сообщил первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров, говоря о проекте генплана развития города до 2040 года.
"Остров пока сохраняет рекреационный статус. На сегодняшний день его территория относится к землям лесного фонда и покрыта городскими лесами. И пока этот статус не снят, любая застройка Побоченя невозможна. Изменить функциональное назначение территории юридически также крайне проблематично, поэтому в обновленном генеральном плане эта зона отнесена к функциональной зоне лесов. И если сегодня мы его "перекрасим", то завтра просто не сможем утвердить территориальную зону, потому что это будет противоречить действующему законодательству", – заявил Андрей Федоров.
Напомним, мэрия Барнаула вышла на финишную прямую в разработке генерального плана – важнейшего документа, который определит развитие краевой столицы до 2040 года. С 6 по 26 ноября проект генплана пройдет процедуру общественных обсуждений.
Проект изменений в генеральный план для Барнаула готовит Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор". Документ рассчитан до 2040 года.
08:43:56 03-11-2024
Побочень... Манхеттен.. Как то не сравнивается
11:01:07 03-11-2024
Бдыщ... (08:43:56 03-11-2024) Побочень... Манхеттен.. Как то не сравнивается... Побохэттэн
08:48:12 03-11-2024
Зачем вы эти громкие названия даете местным топонимам? Второй Манхэттен, барнаульский Арбат. Ну где оригиналы и где днищенская провинция? Смешно, нелепо и очень позорно это выглядит.
09:27:13 03-11-2024
Идти нужно по пути наименьшего сопро́тивления. Зачем Вам этот (затон) Манхеттен? Застраивайте Новоалтайск. В Алтайке сухо, ровно, рядом, дороги. Давно же хотели сделать её районом города!!! Не благодарите.
10:52:21 03-11-2024
Хотите сделать из деревни гигаполис?) народ то найдете? пачками мрут и валят в ужасе с этой дыры.
11:14:26 03-11-2024
Гость (10:52:21 03-11-2024) Хотите сделать из деревни гигаполис?) народ то найдете? пачк... Вы преувеличиваете.
10:54:27 03-11-2024
Откройте уже Семёнова
11:18:32 03-11-2024
Территория относится к землям лесного фонда и покрыта лесами.
Неуже ли экологи и власти дадут разрешение на уничтожение леса???
15:21:30 03-11-2024
Гость (11:18:32 03-11-2024) Территория относится к землям лесного фонда и покрыта лесами... Лесной пруд минприроды продали под застройки и даже глазом не моргнули, а ведь тоже природохранная зона
16:48:19 03-11-2024
Гость (15:21:30 03-11-2024) Лесной пруд минприроды продали под застройки и даже глазом н... там уже лет 30 НЕ охранная зона, вы врёте
16:47:40 03-11-2024
Гость (11:18:32 03-11-2024) Территория относится к землям лесного фонда и покрыта лесами... нет конечно. и там редкие виды животных обитают еще. так, кто-то неумный прощупывает почву и создает скандал, и так проблем куча у города, давайте еще эту приплетём
12:33:38 03-11-2024
Мне много лет.Пережил Обской бульвар, тоннель под Привоказальной площадью и вокзалом Ж.Д, скоростную электричку до Новосибирска, соединение Новоалтайска с Барнаулом.Интересно, что дальше? Похоже на анекдот.Встречаются две подруги.Одна спрашивает у другой :"Ты где летом собираешься отдыхать?" Подруга отвечает:" Собираюсь опять в ПАриж". - " А что в прошлом году была в Париже?"- "Нет, тоже собиралась."
14:23:44 03-11-2024
Проект - фантазия, придуман умным(ми) индивидиумом. Бабосики взяты и отмыты.
14:35:29 03-11-2024
Обещают манхэттен и арбат, а воплощают бомбейские трущобы
15:00:31 03-11-2024
Гость (14:35:29 03-11-2024) Обещают манхэттен и арбат, а воплощают бомбейские трущобы... Очень интересное заявление. А леса типового примитивного жилья с квартирами типа «конура» вначале хрущевского панельного проекта, а затем и 9-ти этажки серий 464, 97, 121 - это были не трущобы??? Это не было максимальным убожеством? Или в советский период все что ни делалось, то это лучшее в мире?
16:49:30 03-11-2024
Гость (15:00:31 03-11-2024) Очень интересное заявление. А леса типового примитивного жил... сравниваете теплое с лысым
17:31:16 03-11-2024
Гость (15:00:31 03-11-2024) Очень интересное заявление. А леса типового примитивного жил... Горожанка, тогда стояла задача на гос. уровне дать людям жильё, о качестве которого не совсем думали - лишь бы дать квадраты. Сейчас жилье продается за деньги. И вот качество жилья тогда довольно часто превосходит качество жилья сейчас. Начиная с шумоизоляции, инсоляции, количества лифтов и т.д. Вот по всем твоим комментам видно, что ты нулина в архитектуре и стройке - зачем лезешь?
18:29:28 03-11-2024
Гость (17:31:16 03-11-2024) Горожанка, тогда стояла задача на гос. уровне дать людям жил... Какая шумоизоляция в панельных конструкциях? Ну вот просто в принципе какая может быть шумоизоляция при таком конструктиве? Про количество лифтов меня особенно порадовало: не буду глумиться про хрущевки, но в типовом подъезде один стандартный лифт. И сейчас меньше не бывает - ну просто не бывает такого, чтобы зашел в подъезд нового дома, а там лифт отсутствует. А если ты так корявенько пыталась про грузовой лифт вякнуть, то просто матчасть прочти - в каком количестве домов были грузовые лифты. Ты много видела домов постройки СССР выше 9-ти этажей? Нулину ты в зеркале видишь.
17:43:02 03-11-2024
Гость (15:00:31 03-11-2024) Очень интересное заявление. А леса типового примитивного жил... Эти "конуры" служили десятки лет и еще десятки лет простоят.. А эти суперпупер современные творения из газобетона и вонючего утеплителя развалятся
18:31:45 03-11-2024
Гость (17:43:02 03-11-2024) Эти "конуры" служили десятки лет и еще десятки лет простоят.... Срок службы хрущевок - 50 лет. Это просроченные дома. Что происходит с сетями в таким домах можно узнать на примере домов на Ленинском возле России, где на 3 дома ярд на ремонт потребовался.
14:33:01 04-11-2024
Гость (18:31:45 03-11-2024) Срок службы хрущевок - 50 лет. Это просроченные дома. Что пр... Какой срок службы твоего современного .овностроя?
10:21:30 04-11-2024
Сдались им эти,Правый берег и Побочень.
Гору уже давайте застраивайте, как планировали!