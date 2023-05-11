Вторую лигу, где выступает барнаульское "Динамо", реформируют в России
По задумке, благодаря новому формату клубы получат возможность проводить больше матчей, в том числе с равными по силе соперниками
11 мая 2023, 17:11, ИА Амител
Вторую лигу, где выступает барнаульское "Динамо", реформируют в России. Об этом сообщают в пресс-службе Футбольного союза страны.
С сезона 2023/24 года лигу разделят на два дивизиона – "А" и "Б". В дивизионе "А" выступят 20 команд. Турнир пройдёт по схеме "осень-весна". Он будет начинаться в августе/сентябре и завершаться в мае/июне очередного года. Соревнования дивизиона "Б" будут проходить по системе "весна-осень" – с марта по ноябрь. Причём этим летом будет сыгран переходный турнир, в котором примут участие барнаульские динамовцы.
По задумке, благодаря новому формату клубы получат возможность проводить больше матчей, в том числе с равными по силе соперниками. Реформа позволит улучшить условия для развития молодых игроков и обеспечить более плавный переход футболистов в вышестоящие лиги.
В дивизионе "А" лидеры будут играть друг с другом четыре раза за сезон, уменьшится количество матчей, не имеющих турнирного значения. За счёт системы "весна-осень" клубы дивизиона "Б" смогут существенно оптимизировать свой бюджет.
Вместе с упрощением лицензионных требований это будет способствовать созданию новых футбольных клубов, в том числе на базе школ – участниц Юношеской футбольной лиги, сообщается в пресс-службе РФС.
20:39:02 11-05-2023
При не Карлине - при другом губере - вполне могли бы в 2007 году закрепиться в Первой Лиге . И все было бы по другому...
08:24:58 12-05-2023
Юрий (20:39:02 11-05-2023) При не Карлине - при другом губере - вполне могли бы в 2007 ... А почему не в Высшей?
22:09:06 11-05-2023
Самое главное-Динамо будет играть летом а не в морозы ! Все остальное-мелочи! С нашим аморфным начальством будем и дальше ковыряться в болоте на задворках, а талантливые парни будут сваливать туда где креативные и умелые руководители регионов! Которые заботятся о людях и умеют организовать и хлеб и зрелища!