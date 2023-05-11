По задумке, благодаря новому формату клубы получат возможность проводить больше матчей, в том числе с равными по силе соперниками

11 мая 2023, 17:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вторую лигу, где выступает барнаульское "Динамо", реформируют в России. Об этом сообщают в пресс-службе Футбольного союза страны.

С сезона 2023/24 года лигу разделят на два дивизиона – "А" и "Б". В дивизионе "А" выступят 20 команд. Турнир пройдёт по схеме "осень-весна". Он будет начинаться в августе/сентябре и завершаться в мае/июне очередного года. Соревнования дивизиона "Б" будут проходить по системе "весна-осень" – с марта по ноябрь. Причём этим летом будет сыгран переходный турнир, в котором примут участие барнаульские динамовцы.

По задумке, благодаря новому формату клубы получат возможность проводить больше матчей, в том числе с равными по силе соперниками. Реформа позволит улучшить условия для развития молодых игроков и обеспечить более плавный переход футболистов в вышестоящие лиги.

В дивизионе "А" лидеры будут играть друг с другом четыре раза за сезон, уменьшится количество матчей, не имеющих турнирного значения. За счёт системы "весна-осень" клубы дивизиона "Б" смогут существенно оптимизировать свой бюджет.

Вместе с упрощением лицензионных требований это будет способствовать созданию новых футбольных клубов, в том числе на базе школ – участниц Юношеской футбольной лиги, сообщается в пресс-службе РФС.