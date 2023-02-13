Специалист автоцентра "Альбион-Моторс" ответил на популярные вопросы о китайских авто
Когда проводить ТО, где искать запчасти и насколько вообще надёжны машины из КНР – смотрите в видео
13 февраля 2023, 09:05, ИА Амител
Китайские бренды уверенно завоевывают российский авторынок. Даже водители, которые прежде не рассматривали покупку машин из КНР, стали задумываться о таком варианте. Но сомнений всё ещё много – насколько надёжны китайские автомобили, как они устроены и где искать запчасти, если что-то пойдёт не так.
На все эти вопросы ответили в автоцентре "Альбион-Моторс" на примере бренда EXEED. Иван Литвинов, мастер-консультант сервиса EXEED, подробно рассказал о том, что ждёт будущих владельцев внедорожников этого бренда.
00:28 Надёжны ли китайские автомобили, в частности EXEED?
00:45 Ходят слухи, что на автомобили EXEED невозможно достать запасные части. Так ли это?
01:05 А что с мультимедийными устройствами в автомобилях?
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