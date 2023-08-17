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Вячеслав Фетисов в компании известных хоккеистов приедет на Алтай

26 августа в "Титов-Арене" пройдет выставочный матч с участием легенд отечественного хоккея

17 августа 2023, 13:10, ИА Амител

Выдающийся хоккеист, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в компании двух десятков прославленных бывших игроков приедет в Алтайский край. План их посещения региона сейчас разрабатывается, однако некоторые подробности стали известны изданию "Алтапресс".

26 августа Фетисов и компания проведут мастер-класс для молодых хоккеистов. Вечером же в "Титов-Арене" пройдет выставочный матч, в котором также примут участие представители правительства Алтайского края, бизнесмены и спортсмены. Подробности шоу станут известны позже. Также организаторы пообещали опубликовать полный список звездных гостей хоккейного праздника.

Матчи с участием звезд хоккея на Алтае проходят регулярно. В 2019 году Вячеслав Фетисов с другими членами комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи сыграл против сборной чиновников региона. Честь последней отстаивал губернатор края Виктор Томенко, который несколько лет назад встал на коньки и начал играть в хоккей.

Фото: instagram.com/gubernator_tomenko/

Томенко сыграл в хоккей с Фетисовым в Алтайском крае

Команда регионального правительства и депутатов Госдумы победила хозяев площадки
НОВОСТИСпорт

Хоккей Спорт

Комментарии 5

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гость

14:12:35 17-08-2023

выставочный==постановочный. как так называемая ночная лига

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Гость

14:37:06 17-08-2023

А 11 го номера привезут ?

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Гость

15:50:46 17-08-2023

Был хоккеистом, а теперь клоуном работает.....

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Витя

19:31:55 17-08-2023

В НСК новый дворец открыли и Третьяк был, в Барнауле Фетисов , перед выборами губернаторов туры хоккейные.

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Гость

23:47:48 17-08-2023

а Путин будет играть!?

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