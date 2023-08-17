Вячеслав Фетисов в компании известных хоккеистов приедет на Алтай
26 августа в "Титов-Арене" пройдет выставочный матч с участием легенд отечественного хоккея
17 августа 2023, 13:10, ИА Амител
Выдающийся хоккеист, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в компании двух десятков прославленных бывших игроков приедет в Алтайский край. План их посещения региона сейчас разрабатывается, однако некоторые подробности стали известны изданию "Алтапресс".
26 августа Фетисов и компания проведут мастер-класс для молодых хоккеистов. Вечером же в "Титов-Арене" пройдет выставочный матч, в котором также примут участие представители правительства Алтайского края, бизнесмены и спортсмены. Подробности шоу станут известны позже. Также организаторы пообещали опубликовать полный список звездных гостей хоккейного праздника.
Матчи с участием звезд хоккея на Алтае проходят регулярно. В 2019 году Вячеслав Фетисов с другими членами комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи сыграл против сборной чиновников региона. Честь последней отстаивал губернатор края Виктор Томенко, который несколько лет назад встал на коньки и начал играть в хоккей.
14:12:35 17-08-2023
выставочный==постановочный. как так называемая ночная лига
14:37:06 17-08-2023
А 11 го номера привезут ?
15:50:46 17-08-2023
Был хоккеистом, а теперь клоуном работает.....
19:31:55 17-08-2023
В НСК новый дворец открыли и Третьяк был, в Барнауле Фетисов , перед выборами губернаторов туры хоккейные.
23:47:48 17-08-2023
а Путин будет играть!?