Вячеслав Франк поручил очистить от снега парковочные карманы на улицах Барнаула
Также власти контролируют очистку дворов и кровель
28 января 2025, 13:40, ИА Амител
Снег на парковках Барнаула / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил проработать вопрос очистки парковочных карманов в связи с многочисленными обращениями горожан. Об этом сообщили в мэрии.
Ситуацию контролирует комитет по дорожному хозяйству и транспорту совместно со службой ГАИ.
Также в Барнауле продолжаются рейды по контролю очистки дворов и кровель многоквартирных домов. По последним данным, в городе очистили почти 50% кровель и 86% дворов. На особый контроль поставили очистку аварийных домов.
"Выявленные в ходе рейдов нарушения направлены в администрации районов города для принятия мер", – подчеркнули в администрации города.
13:48:49 28-01-2025
Без поручения не знают что делать?
18:02:48 28-01-2025
Гость (13:48:49 28-01-2025) Без поручения не знают что делать?... Так Губернатор только что вручил мэру ключи от новой чистящей техники, поэтому дали поручение испытать агрегаты)))
14:00:03 28-01-2025
уже скоро само растает
14:02:09 28-01-2025
Деповскую от Профинтерна до Строителей пусть почистят...
14:06:41 28-01-2025
Тротуары когда будут расчищать?
14:13:55 28-01-2025
По последним данным, в городе очистили почти 50% кровель и 86% дворов. - Откуда такие цифры? Единицы дворов очищены
18:30:14 28-01-2025
Гость (14:13:55 28-01-2025) По последним данным, в городе очистили почти 50% кровель и 8... И если очищены, то так себе. Сделали только вид. Администрация города и районов вообще не следить за управляющими компаниями. Дворников от слова вообще нет. Пора чиновников выходить во дворы и чистить... Жильцы уже устали платить управляющим компаниям и самим все делать. Не понятно чем, в этом случае занимается прокуратура и Инспекция?
14:15:24 28-01-2025
Только вот для начала надо чтоб все убрали свои ж...возки с парковок.
14:19:23 28-01-2025
А как чистить карман если там машины?
14:21:02 28-01-2025
Да ну нафик!?
14:23:15 28-01-2025
Дворы очищены? Сколько можно просто не сделанное выдавать , что работа проведена. Хватит заниматься ложью!!!
14:54:41 28-01-2025
Где (14:23:15 28-01-2025) Дворы очищены? Сколько можно просто не сделанное выдавать , ... За свои дворы вы со своих УК и ТСЖ спрашивайте. Очисткой дворов они занимаются.
20:36:51 28-01-2025
Гость (14:54:41 28-01-2025) За свои дворы вы со своих УК и ТСЖ спрашивайте. Очисткой дво... Как с них спросить? Напишите, пожалуйста, порядок действий. Вместе посмеёмся.
22:38:39 28-01-2025
Гость (20:36:51 28-01-2025) Как с них спросить? Напишите, пожалуйста, порядок действий. ... Как у УК спросить я не знаю. У меня ТСЖ. Правление собралось, подсчитали деньги, нашли подрядчиков. В итоге проезд по двору вычищен почти до асфальта, с вывозом снега. Мешала задовозка одного "подснежника". Но и с ней вопрос порешали.
Все зависит от вас. Будете сидеть на 5-й точке ровно, ваша УК на вас положит болт, а вы так и продолжите Франку жалобы слезные писать... Собирайте неравнодушных жильцов, делайте ТСЖ. И жизнь вашего дома будет зависеть только от вас, а не от людей, которые ваш дом только на карте города видели. У них таких домов по городу раскидано...
14:26:25 28-01-2025
Как они это будут делать. если эти карманы заставлены авто?
15:04:31 28-01-2025
Непонятно только - почему в 04.00 (+-) чистят? будя людей и нарушая ЗАКОН о тишине???? Администрации явно в теме, но правонарушают.....! а дороги чистят, не обращая внимания и даже "загружая" пешеходники! ПЕЧАЛЬНО !
15:09:17 28-01-2025
Гость (15:04:31 28-01-2025) Непонятно только - почему в 04.00 (+-) чистят? будя людей и ... А если будут чистить днем, то вы до работы будете вместо 1 часа все 3 добираться. И домой также.
17:05:31 28-01-2025
Для начала организовать прием металлолома. Бурбухайки закидывать в кузова камазов самосвалов тракторами, следом чистить снег.
17:37:35 28-01-2025
на площади октября на тротуарах жуткий гололед. не стыдно? ведь центр города как-никак?
18:40:16 28-01-2025
Анатолия, 87 стали чистить только после того, как жильцы разместили фото в ВК Администрации города, это единственный способ заставить управляющую компанию "Венера" (руководит ей господин Силин) что-то делать. С мая месяца ничего не делает. Инспекция не принимает мер. Фото в ВК Администрации дали "результат", приехал маломощный трактор - чего-то подскреб во дворе. На крыши так же было несколько человек, убрали где видно. Крыша в итоге не вычищена. Оставили фото опять в ВК Администрации города, что глыба льда свисают над входом в подъезд... Догодайтесь , какой результат. верно, все молчат и Силин тоже.
20:28:35 28-01-2025
Куда делся первый ряд на Попова от Балтийской до Тейси? Ой, он под сдвинутым снегом.
02:57:31 29-01-2025
Гость (20:28:35 28-01-2025) Куда делся первый ряд на Попова от Балтийской до Тейси? Ой, ... Аналогично по Герцена от Мусоргского до Дзержинского
20:36:53 28-01-2025
проснулся блин (14:00:03 28-01-2025) уже скоро само растает... тогда и скажут победили
21:31:24 28-01-2025
Гололёд будет если снег и асфальт солью посыпать.
В Сибири нужно снег оставлять на дорогах и тротуарах, ровнять, трамбовать и рыхлить поверхность. Передвигаться будет комфортно и предсказуемо.
22:44:44 28-01-2025
Гость (21:31:24 28-01-2025) В Сибири нужно снег оставлять на дорогах и тротуарах Какой вы умный... Это что -то (с) А если по свеже-рыхленному снегу проедет фура, то куда вы со своей пузотеркой моноприводной будете деваться?
06:27:10 29-01-2025
Гость (22:44:44 28-01-2025) если фура... По тротуарам фуры не ездят, скользите дальше
08:50:21 29-01-2025
Гость (06:27:10 29-01-2025) По тротуарам фуры не ездят, скользите дальше... В Сибири нужно снег оставлять на дорогах ... Мдя уж.