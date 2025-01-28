Вячеслав Франк поручил очистить от снега парковочные карманы на улицах Барнаула

Также власти контролируют очистку дворов и кровель

28 января 2025, 13:40, ИА Амител

Снег на парковках Барнаула / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил проработать вопрос очистки парковочных карманов в связи с многочисленными обращениями горожан. Об этом сообщили в мэрии.

Ситуацию контролирует комитет по дорожному хозяйству и транспорту совместно со службой ГАИ.

Также в Барнауле продолжаются рейды по контролю очистки дворов и кровель многоквартирных домов. По последним данным, в городе очистили почти 50% кровель и 86% дворов. На особый контроль поставили очистку аварийных домов.