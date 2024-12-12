Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем Конституции
Глава города пожелал всем крепкого здоровья, счастья, добра и успехов
12 декабря 2024, 09:25, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем Конституции, сообщается в телеграм-канале мэрии.
В своем поздравлении градоначальник отметил, что этот праздник символизирует ответственность за настоящее и будущее страны и единство народа. А также он подчеркнул, что Конституция создает условия для развития граждан и защищает важнейшие ценности, такие как права человека и семьи.
"Уверен, что соблюдение конституционных норм и активная гражданская позиция и дальше послужат залогом стабильности и процветания нашего города, края и страны. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра и успехов!" – пожелал Вячеслав Франк.
День Конституции РФ отмечают 12 декабря. Именно тогда в 1993 году на всенародном голосовании приняли главный документ государства. С 1994-го эта дата официально стала праздничной.
09:55:07 12-12-2024
Спасибо. Могут не выбрать.
09:55:24 12-12-2024
Я считаю с ельцинской конституцией в пору траур объявлять...
10:06:44 12-12-2024
Спасибо, Вячеслав Генрихович!
10:13:58 12-12-2024
документ, ограбивший большинство граждан!
10:37:30 12-12-2024
Документ в который вносят и вносят поправки. И будут вносить.
12:14:38 12-12-2024
Надо не поздравлять, а соболезнование выражать.
12:30:44 12-12-2024
Главный документ, не имеющий теперь никакой юридической силы.