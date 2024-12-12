Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем Конституции

Глава города пожелал всем крепкого здоровья, счастья, добра и успехов

12 декабря 2024, 09:25, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем Конституции, сообщается в телеграм-канале мэрии.

В своем поздравлении градоначальник отметил, что этот праздник символизирует ответственность за настоящее и будущее страны и единство народа. А также он подчеркнул, что Конституция создает условия для развития граждан и защищает важнейшие ценности, такие как права человека и семьи.

"Уверен, что соблюдение конституционных норм и активная гражданская позиция и дальше послужат залогом стабильности и процветания нашего города, края и страны. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра и успехов!" – пожелал Вячеслав Франк.

День Конституции РФ отмечают 12 декабря. Именно тогда в 1993 году на всенародном голосовании приняли главный документ государства. С 1994-го эта дата официально стала праздничной.