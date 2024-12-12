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Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем Конституции

Глава города пожелал всем крепкого здоровья, счастья, добра и успехов

12 декабря 2024, 09:25, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем Конституции, сообщается в телеграм-канале мэрии.

В своем поздравлении градоначальник отметил, что этот праздник символизирует ответственность за настоящее и будущее страны и единство народа. А также он подчеркнул, что Конституция создает условия для развития граждан и защищает важнейшие ценности, такие как права человека и семьи.

"Уверен, что соблюдение конституционных норм и активная гражданская позиция и дальше послужат залогом стабильности и процветания нашего города, края и страны. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра и успехов!" – пожелал Вячеслав Франк.

День Конституции РФ отмечают 12 декабря. Именно тогда в 1993 году на всенародном голосовании приняли главный документ государства. С 1994-го эта дата официально стала праздничной.

Барнаул Вячеслав Франк праздники

Комментарии 7

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Гость

09:55:07 12-12-2024

Спасибо. Могут не выбрать.

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Гость

09:55:24 12-12-2024

Я считаю с ельцинской конституцией в пору траур объявлять...

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Гость

10:06:44 12-12-2024

Спасибо, Вячеслав Генрихович!

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Гость

10:13:58 12-12-2024

документ, ограбивший большинство граждан!

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Гость

10:37:30 12-12-2024

Документ в который вносят и вносят поправки. И будут вносить.

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Гость

12:14:38 12-12-2024

Надо не поздравлять, а соболезнование выражать.

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Гость

12:30:44 12-12-2024

Главный документ, не имеющий теперь никакой юридической силы.

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