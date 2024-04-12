Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем космонавтики

Он отметил, что знания о космосе в городе популяризируются

12 апреля 2024, 07:39, ИА Амител

Поздравление с Днем Космонавтики / Фото: пресс-служба мэрии

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем космонавтики. Его слова передает пресс-служба мэрии.

"Мы гордимся, что наша страна совершила грандиозный научно-технический прорыв, открыв новую эпоху в развитии человечества.12 апреля 1961 года наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый полет человека в космос. Более шестидесяти лет Россия остается ведущей космической державой. Преемственность поколений, большой научно-технический потенциал, внедрение инноваций позволяют добиваться новых успехов", – сказал Франк.

Он добавил, что сегодня современные технологии плотно вошли в жизни людей, а также добавил, что рад популяризации знаний о космосе в Барнауле.

По словам Франка, городской планетарий уже принимает гостей и готов к модернизации.