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Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем космонавтики

Он отметил, что знания о космосе в городе популяризируются

12 апреля 2024, 07:39, ИА Амител

Поздравление с Днем Космонавтики / Фото: пресс-служба мэрии
Поздравление с Днем Космонавтики / Фото: пресс-служба мэрии

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем космонавтики. Его слова передает пресс-служба мэрии.

"Мы гордимся, что наша страна совершила грандиозный научно-технический прорыв, открыв новую эпоху в развитии человечества.12 апреля 1961 года наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый полет человека в космос. Более шестидесяти лет Россия остается ведущей космической державой. Преемственность поколений, большой научно-технический потенциал, внедрение инноваций позволяют добиваться новых успехов", – сказал Франк.

Он добавил, что сегодня современные технологии плотно вошли в жизни людей, а также добавил, что рад популяризации знаний о космосе в Барнауле.

По словам Франка, городской планетарий уже принимает гостей и готов к модернизации.

Барнаул праздники

Комментарии 4

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Гость

07:58:07 12-04-2024

Ангара вроде бы полетела

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Wert

07:59:15 12-04-2024

Лучше бы город в порядок приводил
Знай все поздравляет и отмечает

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Гость

12:53:06 12-04-2024

Wert (07:59:15 12-04-2024) Лучше бы город в порядок приводил Знай все поздравляет и... Делает то, что умеет)))

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Гость

13:36:01 12-04-2024

Гость (12:53:06 12-04-2024) Делает то, что умеет)))... Лишь бы места для захоронений не начал выделять на Ленинском, только для стройки пока что...

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