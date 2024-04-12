Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем космонавтики
Он отметил, что знания о космосе в городе популяризируются
12 апреля 2024, 07:39, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем космонавтики. Его слова передает пресс-служба мэрии.
"Мы гордимся, что наша страна совершила грандиозный научно-технический прорыв, открыв новую эпоху в развитии человечества.12 апреля 1961 года наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый полет человека в космос. Более шестидесяти лет Россия остается ведущей космической державой. Преемственность поколений, большой научно-технический потенциал, внедрение инноваций позволяют добиваться новых успехов", – сказал Франк.
Он добавил, что сегодня современные технологии плотно вошли в жизни людей, а также добавил, что рад популяризации знаний о космосе в Барнауле.
По словам Франка, городской планетарий уже принимает гостей и готов к модернизации.
07:58:07 12-04-2024
Ангара вроде бы полетела
07:59:15 12-04-2024
Лучше бы город в порядок приводил
Знай все поздравляет и отмечает
12:53:06 12-04-2024
Wert (07:59:15 12-04-2024) Лучше бы город в порядок приводил Знай все поздравляет и... Делает то, что умеет)))
13:36:01 12-04-2024
Гость (12:53:06 12-04-2024) Делает то, что умеет)))... Лишь бы места для захоронений не начал выделять на Ленинском, только для стройки пока что...