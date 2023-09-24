Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем машиностроителя
Он отметил, что это сфера занимает важное место в развитии города
24 сентября 2023, 12:15, ИА Амител
Фото: t.me/barnaul_org
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем машиностроителя. Его поздравление опубликовала пресс-служба мэрии.
Градоначальник отметил, что эта сфера играет важную роль в развитии Барнаула, способствует экономическому и социальному благополучию.
Он также добавил, что машиностроители, как и в годы ВОВ, вносят большой вклад в обороноспособность страны.
"Особые слова признательности выражаю ветеранам отрасли, которые заложили основу для успешного развития предприятий города Барнаула", – сказал Вячеслав Франк.
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