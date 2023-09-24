Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем машиностроителя

Он отметил, что это сфера занимает важное место в развитии города

24 сентября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем машиностроителя. Его поздравление опубликовала пресс-служба мэрии.

Градоначальник отметил, что эта сфера играет важную роль в развитии Барнаула, способствует экономическому и социальному благополучию.

Он также добавил, что машиностроители, как и в годы ВОВ, вносят большой вклад в обороноспособность страны.