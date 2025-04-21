Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем местного самоуправления

Глава города пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов

21 апреля 2025, 08:00, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем местного самоуправления. Об этом сообщили на сайте администрации города.

В поздравлении градоначальник отметил: работники местного самоуправления стремятся к тому, чтобы жители краевой столицы чувствовали себя услышанными и защищенными.

"Повседневный комфорт барнаульцев – важнейшая задача для властей, поэтому значимые решения всегда принимаются муниципалитетом при участии горожан. С каждым годом они все охотнее включаются в реализацию различных проектов", – добавил Вячеслав Франк.

Мэр города также напомнил о приоритетах местных органов самоуправления. Это обновление дорожно-транспортной сети и коммунальной инфраструктуры, благоустройство дворов и парковых зон.

"Благодаря активному сотрудничеству с Барнаульской городской Думой, Общественной палатой, Советом женщин, органами ТОС, жителями мы делаем краевую столицу красивее и уютнее", – подчеркнул глава Барнаула.

Вячеслав Франк поблагодарил барнаульцев за неравнодушие и любовь к родному городу, а также пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.