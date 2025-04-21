Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем местного самоуправления
Глава города пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов
21 апреля 2025, 08:00, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем местного самоуправления. Об этом сообщили на сайте администрации города.
В поздравлении градоначальник отметил: работники местного самоуправления стремятся к тому, чтобы жители краевой столицы чувствовали себя услышанными и защищенными.
"Повседневный комфорт барнаульцев – важнейшая задача для властей, поэтому значимые решения всегда принимаются муниципалитетом при участии горожан. С каждым годом они все охотнее включаются в реализацию различных проектов", – добавил Вячеслав Франк.
Мэр города также напомнил о приоритетах местных органов самоуправления. Это обновление дорожно-транспортной сети и коммунальной инфраструктуры, благоустройство дворов и парковых зон.
"Благодаря активному сотрудничеству с Барнаульской городской Думой, Общественной палатой, Советом женщин, органами ТОС, жителями мы делаем краевую столицу красивее и уютнее", – подчеркнул глава Барнаула.
Вячеслав Франк поблагодарил барнаульцев за неравнодушие и любовь к родному городу, а также пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
08:26:29 21-04-2025
Точно самоуправление?
Не самоуправство???
08:57:39 21-04-2025
зачем оно нам...
09:07:15 21-04-2025
Денег нет но вы держитесь. Сами справляйтесь, то есть.
10:43:35 21-04-2025
Говорите - зачем оно нам?
Вот зачем!
Объединённые Города и Местные Власти (ОГМВ)
Это как раз чисто его праздник.
Заметили как федеральные власти всё с удовольствием передают местным властям?...
12:16:05 21-04-2025
Гость (10:43:35 21-04-2025) Говорите - зачем оно нам?Вот зачем! Объединённые Гор... А чё вы мне то минусуете?
Как будто это я придумал.
Это придумали те кто СССР развалили, а теперь Россию делить собрались...
А почтой народ все об общественном транспорте переживает...!?
Тут проблема похлеще...
12:21:05 21-04-2025
Гость (12:16:05 21-04-2025) А чё вы мне то минусуете?Как будто это я придумал. Э... Почтой = простой
11:28:20 21-04-2025
Повседневный комфорт барнаульцев – важнейшая задача для властей --- Жаль, что работа ОТ не входит в "Повседневный комфорт барнаульцев".
12:20:24 21-04-2025
Гость (11:28:20 21-04-2025) Повседневный комфорт барнаульцев – важнейшая задача для влас... А я думал сегодня важнейшая задача сохранение целостности России, а оказывается общественный транспорт...!
:-)