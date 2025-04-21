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Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем местного самоуправления

Глава города пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов

21 апреля 2025, 08:00, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем местного самоуправления. Об этом сообщили на сайте администрации города.

В поздравлении градоначальник отметил: работники местного самоуправления стремятся к тому, чтобы жители краевой столицы чувствовали себя услышанными и защищенными.

"Повседневный комфорт барнаульцев – важнейшая задача для властей, поэтому значимые решения всегда принимаются муниципалитетом при участии горожан. С каждым годом они все охотнее включаются в реализацию различных проектов", – добавил Вячеслав Франк.

Мэр города также напомнил о приоритетах местных органов самоуправления. Это обновление дорожно-транспортной сети и коммунальной инфраструктуры, благоустройство дворов и парковых зон. 

"Благодаря активному сотрудничеству с Барнаульской городской Думой, Общественной палатой, Советом женщин, органами ТОС, жителями мы делаем краевую столицу красивее и уютнее", – подчеркнул глава Барнаула.

Вячеслав Франк поблагодарил барнаульцев за неравнодушие и любовь к родному городу, а также пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Барнаул Вячеслав Франк праздники

Комментарии 8

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Гость

08:26:29 21-04-2025

Точно самоуправление?
Не самоуправство???

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Ииииииигорь

08:57:39 21-04-2025

зачем оно нам...

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Гость

09:07:15 21-04-2025

Денег нет но вы держитесь. Сами справляйтесь, то есть.

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Гость

10:43:35 21-04-2025

Говорите - зачем оно нам?
Вот зачем!
Объединённые Города и Местные Власти (ОГМВ)
Это как раз чисто его праздник.
Заметили как федеральные власти всё с удовольствием передают местным властям?...

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Гость

12:16:05 21-04-2025

Гость (10:43:35 21-04-2025) Говорите - зачем оно нам?Вот зачем! Объединённые Гор... А чё вы мне то минусуете?
Как будто это я придумал.
Это придумали те кто СССР развалили, а теперь Россию делить собрались...
А почтой народ все об общественном транспорте переживает...!?
Тут проблема похлеще...

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Гость

12:21:05 21-04-2025

Гость (12:16:05 21-04-2025) А чё вы мне то минусуете?Как будто это я придумал. Э... Почтой = простой

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Гость

11:28:20 21-04-2025

Повседневный комфорт барнаульцев – важнейшая задача для властей --- Жаль, что работа ОТ не входит в "Повседневный комфорт барнаульцев".

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Гость

12:20:24 21-04-2025

Гость (11:28:20 21-04-2025) Повседневный комфорт барнаульцев – важнейшая задача для влас... А я думал сегодня важнейшая задача сохранение целостности России, а оказывается общественный транспорт...!
:-)

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