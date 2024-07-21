Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем металлурга
Особую признательность он выразил ветеранам этой отрасли
21 июля 2024, 10:02, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем металлурга. Его слова передает пресс-служба мэрии.
"Металлургия является одним из флагманов отечественной экономики, предприятия отрасли обеспечивают устойчивое развитие промышленного потенциала нашей страны. Гармоничное сочетание традиций и опыта старших поколений с внедрением современных технологий и новаций – залог стабильной и успешной работы металлургического комплекса", – сказано в поздравлении.
Вячеслав Франк добавил, что сегодня труд металлургов особенно важен, поскольку в этой сфере выпускается продукция специального назначения.
Отдельно глава Барнаула выразил признательность ветеранам отрасли, которые передают свой опыт молодым специалистам.
10:18:30 21-07-2024
Назовите мне хоть одно предприятие в Алтайском крае относящиеся к металлургии.
10:44:46 21-07-2024
гость (10:18:30 21-07-2024) Назовите мне хоть одно предприятие в Алтайском крае относящи... ОАО Алтай-Кокс в г.Заринске, стыдно не знать.
12:00:31 21-07-2024
Гость (10:44:46 21-07-2024) ОАО Алтай-Кокс в г.Заринске, стыдно не знать.... Так Заринчане пусть и получают поздравления, а не барнаульцы
10:56:32 21-07-2024
-- "Металлургия является одним из флагманов отечественной экономики, предприятия отрасли обеспечивают устойчивое развитие промышленного потенциала нашей страны. Гармоничное сочетание традиций и опыта старших поколений с внедрением современных технологий и новаций – залог стабильной и успешной работы металлургического комплекса" Типичная чиновничья штамповка, не ни чего душевного.
11:21:36 21-07-2024
ОАО Алтай-Кокс в г. Заринске - это градообразующее предприятие. Вчера Заринск отмечал День города и День металлурга.
12:55:27 21-07-2024
А какие в Барнауле металлургические предприятия?
Так можно барнаульцев и алтайцев с днём нефтяника, газовика и прочего никеледобывальщика поздравлять. Многие на вахту ездят, потому что на Алтае ЗП маленькая.
13:18:48 21-07-2024
Слыа богу+
16:55:15 21-07-2024
Гость (13:18:48 21-07-2024) Слыа богу+... Бог - нужно писать с большой буквы
21:24:31 21-07-2024
Разве в Барнауле нет литейного производства металлов?