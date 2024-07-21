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Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем металлурга

Особую признательность он выразил ветеранам этой отрасли

21 июля 2024, 10:02, ИА Амител

Плавка металла / Фото: pxhere.com/ru/photo/750050
Плавка металла / Фото: pxhere.com/ru/photo/750050

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем металлурга. Его слова передает пресс-служба мэрии.

"Металлургия является одним из флагманов отечественной экономики, предприятия отрасли обеспечивают устойчивое развитие промышленного потенциала нашей страны. Гармоничное сочетание традиций и опыта старших поколений с внедрением современных технологий и новаций – залог стабильной и успешной работы металлургического комплекса", – сказано в поздравлении.

Вячеслав Франк добавил, что сегодня труд металлургов особенно важен, поскольку в этой сфере выпускается продукция специального назначения.

Отдельно глава Барнаула выразил признательность ветеранам отрасли, которые передают свой опыт молодым специалистам.

Барнаул Вячеслав Франк праздники

Комментарии 9

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гость

10:18:30 21-07-2024

Назовите мне хоть одно предприятие в Алтайском крае относящиеся к металлургии.

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Гость

10:44:46 21-07-2024

гость (10:18:30 21-07-2024) Назовите мне хоть одно предприятие в Алтайском крае относящи... ОАО Алтай-Кокс в г.Заринске, стыдно не знать.

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Гость

12:00:31 21-07-2024

Гость (10:44:46 21-07-2024) ОАО Алтай-Кокс в г.Заринске, стыдно не знать.... Так Заринчане пусть и получают поздравления, а не барнаульцы

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Гость

10:56:32 21-07-2024

-- "Металлургия является одним из флагманов отечественной экономики, предприятия отрасли обеспечивают устойчивое развитие промышленного потенциала нашей страны. Гармоничное сочетание традиций и опыта старших поколений с внедрением современных технологий и новаций – залог стабильной и успешной работы металлургического комплекса" Типичная чиновничья штамповка, не ни чего душевного.

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Гость

11:21:36 21-07-2024

ОАО Алтай-Кокс в г. Заринске - это градообразующее предприятие. Вчера Заринск отмечал День города и День металлурга.

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Барнаулец

12:55:27 21-07-2024

А какие в Барнауле металлургические предприятия?
Так можно барнаульцев и алтайцев с днём нефтяника, газовика и прочего никеледобывальщика поздравлять. Многие на вахту ездят, потому что на Алтае ЗП маленькая.

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Гость

13:18:48 21-07-2024

Слыа богу+

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Константин

16:55:15 21-07-2024

Гость (13:18:48 21-07-2024) Слыа богу+... Бог - нужно писать с большой буквы

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Гость

21:24:31 21-07-2024

Разве в Барнауле нет литейного производства металлов?

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