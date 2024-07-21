Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем металлурга

Особую признательность он выразил ветеранам этой отрасли

21 июля 2024, 10:02, ИА Амител

Плавка металла / Фото: pxhere.com/ru/photo/750050

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем металлурга. Его слова передает пресс-служба мэрии.

"Металлургия является одним из флагманов отечественной экономики, предприятия отрасли обеспечивают устойчивое развитие промышленного потенциала нашей страны. Гармоничное сочетание традиций и опыта старших поколений с внедрением современных технологий и новаций – залог стабильной и успешной работы металлургического комплекса", – сказано в поздравлении.

Вячеслав Франк добавил, что сегодня труд металлургов особенно важен, поскольку в этой сфере выпускается продукция специального назначения.

Отдельно глава Барнаула выразил признательность ветеранам отрасли, которые передают свой опыт молодым специалистам.