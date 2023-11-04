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Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем народного единства

Градоначальник пожелал жителям краевого центра крепкого здоровья, мира, согласия, благополучия и успехов

04 ноября 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем народного единства, который отмечают 4 ноября. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:

"Дорогие барнаульцы! 

Поздравляю вас с Днем народного единства! 

Этот праздник посвящен сплоченности нашего многонационального народа. Вдохновленные мирными свершениями и ратными подвигами земляков мы стремимся быть достойными гражданами России, своим добросовестным трудом вносим вклад в будущее нашей великой страны. 

Барнаул – это большая дружная семья. Здесь живут представители более ста национальностей. Вместе мы учимся и работаем, создаем семьи, добиваемся высот в науке, производстве, культуре, успешно справляемся со всеми задачами и вызовами времени. 

Сердечно благодарю барнаульцев всех конфессий и национальностей за любовь к нашему замечательному городу, ответственное отношение к его судьбе, заботу о его жителях. Убежден, наша сила в единстве, стремлении к лучшему и преданности Родине. Вместе мы непобедимы! 

Желаю крепкого здоровья, мира, согласия, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях. Пусть славная история нашего Отечества придаст всем нам сил для новых свершений!"

Барнаул Вячеслав Франк праздники Хорошие новости

Комментарии 7

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Гость

12:03:09 04-11-2023

огромное спасибо!!! уже почти 500 лет обьединяемся,со времен Минина, гордость и радость на душе, впредь будем обьединятся с еще большей силой!!!!

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Гость

14:01:38 04-11-2023

Давно я так не смеялась. Ну зачем вы себя так подставляете. Вы ведь сами в это не верите. У вас в администрации, да и не только, все так и ждут как подставить другого.

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Гость

14:59:03 04-11-2023

Гость (14:01:38 04-11-2023) Давно я так не смеялась. Ну зачем вы себя так подставляете. ... ну что вы? в администрации мы уже почти все обьединились, правда на один день,но с оптимизмом смотрим в будущее...

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Гость

16:32:40 04-11-2023

Гость (14:59:03 04-11-2023) ну что вы? в администрации мы уже почти все обьединились, пр... Мы знаем, что вы едины, мы даже одним словом вас называем

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Гость

16:03:33 04-11-2023

Зачем они поздравляют нас со своими праздниками? Праздновали бы сами по себе втихушку.

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Гость22

18:14:53 04-11-2023

Советую сделать съезд и соединить Кулагина и Юрина, под Новым мостом на Ленина, с праздным днëм календаря!

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Гость

11:54:20 05-11-2023

Барнаул – это большая дружная семья. Здесь живут представители более ста национальностей. А в бывших союзных республиках исключительно аборигены.

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