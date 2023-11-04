Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем народного единства

Градоначальник пожелал жителям краевого центра крепкого здоровья, мира, согласия, благополучия и успехов

04 ноября 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем народного единства, который отмечают 4 ноября. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:

"Дорогие барнаульцы!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник посвящен сплоченности нашего многонационального народа. Вдохновленные мирными свершениями и ратными подвигами земляков мы стремимся быть достойными гражданами России, своим добросовестным трудом вносим вклад в будущее нашей великой страны.

Барнаул – это большая дружная семья. Здесь живут представители более ста национальностей. Вместе мы учимся и работаем, создаем семьи, добиваемся высот в науке, производстве, культуре, успешно справляемся со всеми задачами и вызовами времени.

Сердечно благодарю барнаульцев всех конфессий и национальностей за любовь к нашему замечательному городу, ответственное отношение к его судьбе, заботу о его жителях. Убежден, наша сила в единстве, стремлении к лучшему и преданности Родине. Вместе мы непобедимы!

Желаю крепкого здоровья, мира, согласия, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях. Пусть славная история нашего Отечества придаст всем нам сил для новых свершений!"