Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днём науки

Он отметил, что наука двигает прогресс и является гарантом благополучия в мире

08 февраля 2023, 08:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днём науки. Поздравление опубликовала пресс-служба мэрии.

"Уважаемые представители научного сообщества города Барнаула!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Наука – двигатель прогресса, её достижения обеспечивают благополучие общества. Продолжая лучшие традиции российской науки, барнаульские исследователи осваивают перспективные направления, создают новые технологии, передают знания молодым коллегам.

Уверен, что Десятилетие науки и технологий, объявленное президентом России Владимиром Путиным, будет способствовать развитию алтайской науки, и наши учёные представят достойные разработки, внесут весомый вклад в социально-экономическое развитие Барнаула, Алтайского края и нашей великой страны.

Путь в науку начинается с юных лет. Ежегодно в рамках научно-практической конференции "Молодёжь – Барнаулу" молодые учёные представляют значимые для краевого центра проекты, многие из которых воплощаются в жизнь. Самые трудолюбивые и талантливые студенты, аспиранты, докторанты получают единовременные денежные выплаты главы города.

Желаю всем, кто посвятил себя служению науке, крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и профессиональных успехов!" – сказал Франк.