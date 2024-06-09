Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем работников текстильной промышленности
Он пожелал "крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго"
09 июня 2024, 09:15, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем работников текстильной и легкой промышленности. Поздравление опубликовала пресс-служба мэрии.
"Отрасль, которую вы представляете, является важнейшим сектором экономики города. Благодаря вашему добросовестному труду в повседневный быт барнаульцев приходят уют и комфорт", – отметил Франк.
Он добавил, что в Барнауле работают более 10 предприятий, которые продолжают улучшать производство, несмотря на санкции.
"Искренне благодарю вас за труд, профессионализм и творческий поиск. Особая благодарность ветеранам отрасли, которые передают свой опыт и любовь к выбранному делу молодым специалистам. От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго!" – добавил градоначальник.
09:18:23 09-06-2024
Лучше бы город в порядок привел
Дома обшарпанные, дороги плохие , грязь кругом
Спасибо мэру