Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем работников текстильной промышленности

Он пожелал "крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго"

09 июня 2024, 09:15, ИА Амител

Швея / Фото: pxhere.com/ru/photo/537522

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем работников текстильной и легкой промышленности. Поздравление опубликовала пресс-служба мэрии.

"Отрасль, которую вы представляете, является важнейшим сектором экономики города. Благодаря вашему добросовестному труду в повседневный быт барнаульцев приходят уют и комфорт", – отметил Франк.

Он добавил, что в Барнауле работают более 10 предприятий, которые продолжают улучшать производство, несмотря на санкции.