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Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем работников текстильной промышленности

Он пожелал "крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго"

09 июня 2024, 09:15, ИА Амител

Швея / Фото: pxhere.com/ru/photo/537522
Швея / Фото: pxhere.com/ru/photo/537522

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем работников текстильной и легкой промышленности. Поздравление опубликовала пресс-служба мэрии.

"Отрасль, которую вы представляете, является важнейшим сектором экономики города. Благодаря вашему добросовестному труду в повседневный быт барнаульцев приходят уют и комфорт", – отметил Франк.

Он добавил, что в Барнауле работают более 10 предприятий, которые продолжают улучшать производство, несмотря на санкции.

"Искренне благодарю вас за труд, профессионализм и творческий поиск. Особая благодарность ветеранам отрасли, которые передают свой опыт и любовь к выбранному делу молодым специалистам. От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго!" – добавил градоначальник.

Вячеслав Франк праздники

Комментарии 1

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Wert

09:18:23 09-06-2024

Лучше бы город в порядок привел
Дома обшарпанные, дороги плохие , грязь кругом
Спасибо мэру

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