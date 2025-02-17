Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем российских студенческих отрядов

Глава города пожелал студентам здоровья, удачи и новых побед

17 февраля 2025, 09:30, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем российских студенческих отрядов. Поздравление опубликовали на сайте администрации города.

Глава города отметил, что студенческие отряды – это школа жизни, профессионализма и лидерства.

Также Вячеслав Франк подчеркнул, что работа в студотрядах воспитывает специалистов, готовых решать нестандартные задачи. Мэр Барнаула отметил, что благодаря этому целеустремленная барнаульская молодежь получает бесценный опыт, а также вносит вклад в развитие как города, так и Алтайского края в целом.

"Спасибо бойцам и ветеранам движения за неравнодушие и активную жизненную позицию. Желаю всем крепкого здоровья, удачи, счастья, благополучия и новых побед!" – заключил глава города.

День студенческих отрядов ежегодно отмечают в России 17 февраля. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году. 17 февраля выбрали датой торжества потому, что в этот день в 2004 году на Всероссийском форуме студенческих отрядов учредили молодежное общественное движение "Российские студенческие отряды" (РСО).