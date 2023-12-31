Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с наступающим Новым годом

Он поблагодарил горожан за вклад в развитие Барнаула

31 декабря 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с наступающим Новым годом. Поздравительную речь опубликовала пресс-служба мэрии.

"Барнаул завершает 2023 год с достойными результатами. Наш город продолжил курс устойчивого развития. В этом есть заслуга каждого, кто неравнодушен к судьбе краевой столицы.

Благодаря нашим общим усилиям Барнаул становится уютнее и комфортнее. Строятся и ремонтируются дороги, возводятся современные детские сады и школы, преображаются зеленые уголки нашего города. В этом году обновился парк "Центральный", заметно похорошел парк "Юбилейный", появился новый сквер на улице Приречной.

Самым долгожданным событием стало открытие моста на проспекте Ленина. Спасибо всем, благодаря кому этот масштабный проект воплотился в жизнь!" – сказал глава города.

Он также добавил, что Барнаул гордится бойцами, которые исполняют свой воинский долг на передовой.

Глава города поблагодарил горожан за вклад в развитие Барнаула, пожелал благополучия и выразил уверенность в том, что жизнь краевой столицы станет насыщеннее и интереснее.