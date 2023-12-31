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Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с наступающим Новым годом

Он поблагодарил горожан за вклад в развитие Барнаула

31 декабря 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с наступающим Новым годом. Поздравительную речь опубликовала пресс-служба мэрии.

"Барнаул завершает 2023 год с достойными результатами. Наш город продолжил курс устойчивого развития. В этом есть заслуга каждого, кто неравнодушен к судьбе краевой столицы.

Благодаря нашим общим усилиям Барнаул становится уютнее и комфортнее. Строятся и ремонтируются дороги, возводятся современные детские сады и школы, преображаются зеленые уголки нашего города. В этом году обновился парк "Центральный", заметно похорошел парк "Юбилейный", появился новый сквер на улице Приречной. 

Самым долгожданным событием стало открытие моста на проспекте Ленина. Спасибо всем, благодаря кому этот масштабный проект воплотился в жизнь!" – сказал глава города.

Он также добавил, что Барнаул гордится бойцами, которые исполняют свой воинский долг на передовой.

Глава города поблагодарил горожан за вклад в развитие Барнаула, пожелал благополучия и выразил уверенность в том, что жизнь краевой столицы станет насыщеннее и интереснее.

Барнаул Новый год

Комментарии 3

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Гость

22:32:10 31-12-2023

Есть не проверенная информация о больших проблемах с электроснабжением Научного городка. Глава города в Новогоднюю ночь должен быть вместе с его жителями.

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Гость

23:48:52 31-12-2023

Гость (22:32:10 31-12-2023) Есть не проверенная информация о больших проблемах с электро... Вы ещё все деревни в округа на мэрию поверьте. В научном городке пусть учёные сами разбираются с током.

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Гость

20:35:17 02-01-2024

Научный городок это Барнаул.

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