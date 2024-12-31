Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с наступающим Новым годом и Рождеством

Глава города отметил, что уходящий год стал для Барнаула временем позитивных преобразований

31 декабря 2024, 10:15, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Новым годом и Рождеством. Поздравление опубликовала пресс-служба мэрии.

"Дорогие барнаульцы! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

В эти праздничные дни каждый дом наполняется радостью и ожиданием волшебства. Новый год – это любимый семейный праздник, когда самые дорогие и близкие люди собираются вместе, когда сбываются детские мечты. Под бой кремлевских курантов мы строим смелые планы на будущее.

Уходящий год стал для Барнаула временем позитивных преобразований. Благодаря национальным проектам, поддержке правительства Алтайского края мы благоустраиваем парки и дворы, строим и ремонтируем дороги, обновляем общественный транспорт. Продолжаем создавать новые места в детских садах и школах, модернизируем культурные и спортивные объекты, делая наш любимый город еще удобнее и комфортнее.

Нами сформирован большой задел на будущее – в этом году принят генеральный план города. Он обозначил основные траектории развития краевой столицы на следующие 15 лет.

Отдельно следует сказать о Годе семьи. Городской бюджет остается социально ориентированным. В результате расширения мер поддержки семей с детьми у нас растет число многодетных родителей.

Барнаульцы – по-настоящему большая, сплоченная, дружная семья, в которой все поддерживают друг друга. Наш долг и впредь дарить тепло и заботу пожилым людям, детям и тем, чьи родные сегодня мужественно защищают Отечество", – сказал глава города.

Также Вячеслав Франк отметил, что в 2025 году барнаульцев ждут два масштабных события: празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 295-летие города.

Глава города уверен, что энтузиазм, настойчивость и активность барнаульцев сделают жизнь краевой столицы интересней и насыщенней. Также он пожелал горожанам крепкого здоровья, счастья и благополучия.