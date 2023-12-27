Вячеслав Франк поздравил барнаульских спасателей с профессиональным праздником

Мэр пожелал им крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия

27 декабря 2023, 08:03, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил спасателей с профессиональным праздником. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:

"Уважаемые работники спасательных служб города Барнаула, сотрудники и ветераны подразделений МЧС!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Спасатели всегда на передовой, в любое время дня и ночи готовы прийти на помощь попавшим в беду, выполнить свой долг в самых трудных, опасных условиях. То, что для обычного человека является подвигом, для вас – рабочие будни.

Вы противостоите стихии, ликвидируете последствия аварий, боретесь с пожарами, проводите профилактические мероприятия. Бесценный результат вашего самоотверженного труда – тысячи спасенных жизней.

Особые слова признательности сегодня хочется сказать ветеранам службы, которые передают лучшие традиции, опыт и знания молодому поколению.

Пусть родные и близкие всегда будут рядом, а главной наградой для вас по-прежнему остаются безмерная благодарность, уважение и доверие людей. Желаю крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!"

День спасателя России ежегодно отмечают 27 декабря. В этом году чрезвычайному ведомству исполнилось 33 года.