Вячеслав Франк поздравил барнаульских ученых с Днем российской науки

Ученые укрепляют благосостояние страны, отметил глава Барнаула

08 февраля 2025, 13:00, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил представителей научного сообщества города с профессиональным праздником. Его слова передает пресс-служба мэрии.

"Три столетия достижения отечественной науки обеспечивают экономический рост и социальную стабильность", – сказал мэр.

Вячеслав Франк также отметил, что благодаря таланту и труду ученых реализуются инновационные проекты, укрепляющие благосостояние страны.

Глава города подчеркнул вклад барнаульских научных сотрудников в развитие перспективных направлений, подготовку молодых специалистов, а также активное участие школьников и студентов в исследовательской деятельности.