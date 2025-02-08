Вячеслав Франк поздравил барнаульских ученых с Днем российской науки
Ученые укрепляют благосостояние страны, отметил глава Барнаула
08 февраля 2025, 13:00, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил представителей научного сообщества города с профессиональным праздником. Его слова передает пресс-служба мэрии.
"Три столетия достижения отечественной науки обеспечивают экономический рост и социальную стабильность", – сказал мэр.
Вячеслав Франк также отметил, что благодаря таланту и труду ученых реализуются инновационные проекты, укрепляющие благосостояние страны.
Глава города подчеркнул вклад барнаульских научных сотрудников в развитие перспективных направлений, подготовку молодых специалистов, а также активное участие школьников и студентов в исследовательской деятельности.
"Искренне желаю всему ученому сообществу дальнейших успехов, прорывных идей и реализации амбициозных планов!" – заключил Вячеслав Франк.
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