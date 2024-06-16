НОВОСТИОбщество

Вячеслав Франк поздравил медработников с профессиональным праздником

Он пожелал благополучия, мира, добра и уверенности в завтрашнем дне

16 июня 2024, 09:50, ИА Амител

Врачи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1271077
Врачи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1271077

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Выбранная вами профессия одна из самых важных, почетных и уважаемых в обществе. Каждый день вы берете на себя ответственность за чью-то жизнь и здоровье, приходите на помощь в самые трудные минуты, совершая порой невозможное. Поэтому так важны ваши знания, ваше стремление повышать квалификацию, обладать новыми методами лечения. Но никакие инновации и технологии не заменят вашего внимательного и чуткого отношения к пациенту", – сказано в сообщении.

Франк поблагодарил медработников за доброту, а также пожелал им благополучия, мира, добра и уверенности в завтрашнем дне.

праздники

Комментарии 6

Avatar Picture
гость

11:38:27 16-06-2024

Спасибо))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
знающий

14:58:54 16-06-2024

ВЫ разве медик?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чеглецовская лужа,Чеглецова,54

17:46:20 16-06-2024

Если мэр города реально интересуется проблемами города, то он должен прочитать этот комментарий. За домом номер 54 по улице Чеглецова есть объект, в народе именуемый Лужей, которая пересыхает лишь в засуху. Просьба засыпать, либо заасфальтировать этот объект, тем более что Чеглецов внес огромный вклад как медик в развитие нашего города.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Медик

17:56:37 16-06-2024

Спасибо,скоро мы все уволимся.За такое скотское отношение,полное неуважение.Лечите себя сами!

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:16 16-06-2024

Медик (17:56:37 16-06-2024) Спасибо,скоро мы все уволимся.За такое скотское отношение,по...
Правильно и сделаете. Еще бы до учитилей дошло это!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
не Айболит

18:54:04 16-06-2024

работают за спасибо... некоторые медики даже в частных до сих пор получают меньше 10 тысяч рублеЙ... чего ждать от такой медицины?

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров