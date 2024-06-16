Вячеслав Франк поздравил медработников с профессиональным праздником

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Выбранная вами профессия одна из самых важных, почетных и уважаемых в обществе. Каждый день вы берете на себя ответственность за чью-то жизнь и здоровье, приходите на помощь в самые трудные минуты, совершая порой невозможное. Поэтому так важны ваши знания, ваше стремление повышать квалификацию, обладать новыми методами лечения. Но никакие инновации и технологии не заменят вашего внимательного и чуткого отношения к пациенту", – сказано в сообщении.