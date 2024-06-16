Вячеслав Франк поздравил медработников с профессиональным праздником
Он пожелал благополучия, мира, добра и уверенности в завтрашнем дне
16 июня 2024, 09:50, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
"Выбранная вами профессия одна из самых важных, почетных и уважаемых в обществе. Каждый день вы берете на себя ответственность за чью-то жизнь и здоровье, приходите на помощь в самые трудные минуты, совершая порой невозможное. Поэтому так важны ваши знания, ваше стремление повышать квалификацию, обладать новыми методами лечения. Но никакие инновации и технологии не заменят вашего внимательного и чуткого отношения к пациенту", – сказано в сообщении.
Франк поблагодарил медработников за доброту, а также пожелал им благополучия, мира, добра и уверенности в завтрашнем дне.
11:38:27 16-06-2024
Спасибо))
14:58:54 16-06-2024
ВЫ разве медик?
17:46:20 16-06-2024
Если мэр города реально интересуется проблемами города, то он должен прочитать этот комментарий. За домом номер 54 по улице Чеглецова есть объект, в народе именуемый Лужей, которая пересыхает лишь в засуху. Просьба засыпать, либо заасфальтировать этот объект, тем более что Чеглецов внес огромный вклад как медик в развитие нашего города.
17:56:37 16-06-2024
Спасибо,скоро мы все уволимся.За такое скотское отношение,полное неуважение.Лечите себя сами!
19:14:16 16-06-2024
Медик (17:56:37 16-06-2024) Спасибо,скоро мы все уволимся.За такое скотское отношение,по...
Правильно и сделаете. Еще бы до учитилей дошло это!
18:54:04 16-06-2024
работают за спасибо... некоторые медики даже в частных до сих пор получают меньше 10 тысяч рублеЙ... чего ждать от такой медицины?