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Вячеслав Франк поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Мэр Барнаула пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего доброго

22 июля 2023, 08:29, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников торговли с профессиональным праздником. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:

"Уважаемые работники торговли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
 
Торговля является динамично развивающейся отраслью городской экономики: предоставляет населению широкий спектр товаров, обеспечивает налоговые поступления, создает новые рабочие места, способствуя социально-экономическому развитию. 

Дорогие друзья, от вашей компетентности, самоотдачи и умения работать с людьми, быть терпеливыми и внимательными зачастую зависит настроение горожан. Уверен, что профессионализм и любовь к выбранному делу помогут добиться новых профессиональных успехов. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего доброго вам и вашим близким!"

День работника торговли ежегодно отмечается в России в четвертую субботу июля. Он был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года.

В 2023 году праздник выпал на 22 июля.

Вячеслав Франк праздники

Комментарии 1

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Гость

12:01:02 22-07-2023

В СССР был по воскресеньям.

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