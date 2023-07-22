Мэр Барнаула пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего доброго

22 июля 2023, 08:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников торговли с профессиональным праздником. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:

"Уважаемые работники торговли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Торговля является динамично развивающейся отраслью городской экономики: предоставляет населению широкий спектр товаров, обеспечивает налоговые поступления, создает новые рабочие места, способствуя социально-экономическому развитию.

Дорогие друзья, от вашей компетентности, самоотдачи и умения работать с людьми, быть терпеливыми и внимательными зачастую зависит настроение горожан. Уверен, что профессионализм и любовь к выбранному делу помогут добиться новых профессиональных успехов.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего доброго вам и вашим близким!"

День работника торговли ежегодно отмечается в России в четвертую субботу июля. Он был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года.

В 2023 году праздник выпал на 22 июля.