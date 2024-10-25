Вячеслав Франк поздравил таможенников с профессиональным праздником

Мэр пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия

25 октября 2024, 09:46, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в телеграм-канале мэрии.

Градоначальник отметил, что таможенники успешно отстаивают национальные интересы России, способствуют укреплению внешнеэкономических связей, а также противодействуют контрабанде, обеспечивают товарооборот с дружественными странами и предотвращают незаконный вывоз стратегически важных ресурсов.

"Уверен, что ваш высокий профессионализм, ответственность, честность и принципиальность позволят и дальше эффективно решать стоящие перед вами задачи. Искренние слова благодарности – ветеранам, чья преданность служебному долгу и присяге является примером для молодых специалистов", – сказал мэр.

Напоследок он пожелал сотрудникам таможенной службы крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.

День таможенника Российской Федерации отмечается ежегодно 25 октября. Этот праздник указом установил президент Борис Ельцин в 1995 году. Он связан с историей русской таможенной службы, которая начала развиваться с принятия Единого торгового устава 25 октября 1653 года.