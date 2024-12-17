Вячеслав Франк поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем РВСН

Мэр пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов

17 декабря 2024, 11:11, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил военнослужащих и ветеранов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с профессиональным праздником. Поздравление опубликовала мэрия.

Градоначальник отметил, что РВСН – основа стратегических ядерных сил и обороноспособности РФ. "Они нерушимо стоят на страже безопасности и суверенитета нашей страны", – сказал он.

"Высокая боевая готовность, оперативность, профессионализм, верность воинскому долгу и присяге, любовь к Родине всегда были присущи бойцам-ракетчикам. Отдельное спасибо ветеранам, которые щедро делятся своими знаниями и опытом, участвуют в патриотическом воспитании молодого поколения. Благодарю вас за службу! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов!" – поздравил Вячеслав Франк.

День Ракетных войск стратегического назначения отмечают в России 17 декабря. Праздник установил президент Владимир Путин в 2006 году, однако его корни уходят в 1959-й, когда было принято постановление о создании РВСН в составе Вооруженных сил СССР.

Основной задачей этих войск является ядерное сдерживание и обеспечение национальной безопасности страны.