Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с Днём космонавтики
Мэр пожелал горожанам счастья, здоровья и благополучия, а также новых свершений и побед
12 апреля 2023, 08:09, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей с Днём космонавтики, который отмечают 12 апреля. Поздравление опубликовано в телеграм-канале горадминистрации.
"Дорогие барнаульцы! Поздравляю вас с Днём космонавтики!
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полёт человека в космос, открыв эпоху освоения и исследования космического пространства.
Мы по праву гордимся космической отраслью нашей страны. Это стратегическое направление развития государства, источник новых технологий во многих сферах. От достижений и эффективной работы космической отрасли зависят экономические успехи, развитие науки, конкурентоспособность и безопасность России.
Весомый вклад в освоение космоса внесли наши земляки – лётчики-испытатели, инженеры, конструкторы. Растёт и популярность барнаульского планетария. В современных залах, оборудованных уникальной аппаратурой, для взрослых и детей проходят просветительские программы и лекции.
Дорогие барнаульцы! Пусть славная история нашей страны будет предметом общей гордости, залогом дальнейших открытий и достижений. Желаю вам счастья, здоровья и благополучия, реализации самых смелых планов, новых свершений и побед!" – сказано в поздравлении.
Ранее рассказали, как стать космонавтом в России и кого никогда не возьмут в эту профессию.
08:56:25 12-04-2023
Что с лицом ? Какое отношение барнаульцы и барнаулки имеют к дню космонавтики, кроме опасной близости космодрома???