Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с Днём космонавтики

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей с Днём космонавтики, который отмечают 12 апреля. Поздравление опубликовано в телеграм-канале горадминистрации.

"Дорогие барнаульцы! Поздравляю вас с Днём космонавтики!



12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полёт человека в космос, открыв эпоху освоения и исследования космического пространства.



Мы по праву гордимся космической отраслью нашей страны. Это стратегическое направление развития государства, источник новых технологий во многих сферах. От достижений и эффективной работы космической отрасли зависят экономические успехи, развитие науки, конкурентоспособность и безопасность России.



Весомый вклад в освоение космоса внесли наши земляки – лётчики-испытатели, инженеры, конструкторы. Растёт и популярность барнаульского планетария. В современных залах, оборудованных уникальной аппаратурой, для взрослых и детей проходят просветительские программы и лекции.



Дорогие барнаульцы! Пусть славная история нашей страны будет предметом общей гордости, залогом дальнейших открытий и достижений. Желаю вам счастья, здоровья и благополучия, реализации самых смелых планов, новых свершений и побед!" – сказано в поздравлении.