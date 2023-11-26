Вячеслав Франк поздравил жительниц Барнаула с Днем матери
Мэр пожелал всем мамам здоровья, счастья и благополучия
26 ноября 2023, 10:01, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил женщин с Днем матери. Его поздравление опубликовала пресс-служба мэрии.
"Этот светлый праздник посвящен самому близкому и дорогому человеку. Нежность, тепло и забота материнского сердца – бесценный дар. В любом возрасте отзывчивость, внимание и мудрые советы мамы вдохновляют и поддерживают нас, помогают преодолевать трудности, дарят уверенность в своих силах", – сказал Франк.
Он выразил мамам и бабушкам признательность за любовь и заботу, доброту и щедрость. Отдельно Франк отметил матерей, чьи сыновья исполняют воинский долг.
Градоначальник пожелал всем мамам здоровья, счастья и благополучия.
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