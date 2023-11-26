Вячеслав Франк поздравил жительниц Барнаула с Днем матери

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил женщин с Днем матери. Его поздравление опубликовала пресс-служба мэрии.

"Этот светлый праздник посвящен самому близкому и дорогому человеку. Нежность, тепло и забота материнского сердца – бесценный дар. В любом возрасте отзывчивость, внимание и мудрые советы мамы вдохновляют и поддерживают нас, помогают преодолевать трудности, дарят уверенность в своих силах", – сказал Франк.