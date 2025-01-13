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Вячеслав Франк поздравил журналистов и сотрудников СМИ с Днем российской печати

Мэр пожелал специалистам интересных проектов и воплощения творческих замыслов

13 января 2025, 08:30, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Вячеслав Франк / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил журналистов и сотрудников средств массовой информации с Днем российской печати. Поздравление опубликовала пресс-служба городской администрации.

Мэр отметил, что яркая история краевой столицы складывается в печатных и электронных изданиях, которые отражают события повседневной жизни.

Помимо этого, глава города подчеркнул, что настоящими профессионалами барнаульских журналистов делают талант, объективность, принципиальность, а также умение быстро и грамотно преподнести материал.

"Желаю всем сотрудникам средств массовой информации интересных проектов, воплощения творческих замыслов, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов!" – поздравил Вячеслав Франк.

День российской печати отмечается ежегодно 13 января. Праздник был учрежден постановлением Президиума Верховного совета РФ от 28 декабря 1991 года. Дата приурочена к выходу российской газеты "Ведомости" в январе 1703 года.

Барнаул Вячеслав Франк Поздравления

Комментарии 3

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дима

08:56:47 13-01-2025

мои поздравления днем российской печати

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Гость

09:54:24 13-01-2025

АМИК, с праздником! 🎈

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Элен без ребят

11:26:32 13-01-2025

Амик, мои поздравления! всех благ!

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