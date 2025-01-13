Вячеслав Франк поздравил журналистов и сотрудников СМИ с Днем российской печати

Мэр пожелал специалистам интересных проектов и воплощения творческих замыслов

13 января 2025, 08:30, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил журналистов и сотрудников средств массовой информации с Днем российской печати. Поздравление опубликовала пресс-служба городской администрации.

Мэр отметил, что яркая история краевой столицы складывается в печатных и электронных изданиях, которые отражают события повседневной жизни.

Помимо этого, глава города подчеркнул, что настоящими профессионалами барнаульских журналистов делают талант, объективность, принципиальность, а также умение быстро и грамотно преподнести материал.

"Желаю всем сотрудникам средств массовой информации интересных проектов, воплощения творческих замыслов, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов!" – поздравил Вячеслав Франк.

День российской печати отмечается ежегодно 13 января. Праздник был учрежден постановлением Президиума Верховного совета РФ от 28 декабря 1991 года. Дата приурочена к выходу российской газеты "Ведомости" в январе 1703 года.