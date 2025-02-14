Вячеслав Франк снова стал мэром Барнаула

Для 59-летнего чиновника это будет уже второй срок на посту

14 февраля 2025, 09:59, Александра Черданцева

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Вячеслава Франка назначат на пост главы администрации Барнаула. Только что, на заседании городской думы, проходящей в пятницу, 14 февраля, его выбрали большинством голосов депутатов. Подробности из зала заседаний передает корреспондент amic.ru.

Итак, за 59-летнего Вячеслава Франка голоса отдали 34 народных избранника, присутствовавших на сессии. Это как минимум вся фракция "Единая России", заранее объявившая о поддержке действующего градоначальника. Кандидатуру 58-летнего руководителя фракции ЛДПР в БГД Алексея Скосырского поддержали два депутата. 49-летнего директора Алтайского института экономики Максима Трухина – ноль. Кстати, участие в заседании приняли все 40 депутатов БГД. Четыре человека воздержались от голосования: два – из фракции "Справедливая Россия – За правду" и два – от КПРФ. "Единая Россия" и "Новые люди" публично поддержали Вячеслава Франка.

Таким образом, Вячеслав Франк во второй раз становится главой администрации Барнаула. Первый раз его избрали 14 февраля 2020 года.

Добавим, что с 2010 года в столице Алтайского края нет прямых выборов мэра, для избрания градоначальника действует другая процедура: объявляется конкурс, желающие подают документы, проходят проверку конкурсной комиссии (там проверяют необходимый стаж муниципальной работы, образование и другие параметры), затем на заседании БГД кандидаты представляют свои "предвыборные" программы, а депутаты за них голосуют. Кто набрал большинство, тот и победил.

С какими программами выступили Франк, Скосырский и Трухин и почему депутаты поддержали именно первого, расскажем в ближайшее время.