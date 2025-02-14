Вячеслав Франк снова стал мэром Барнаула
Для 59-летнего чиновника это будет уже второй срок на посту
14 февраля 2025, 09:59, Александра Черданцева
Вячеслава Франка назначат на пост главы администрации Барнаула. Только что, на заседании городской думы, проходящей в пятницу, 14 февраля, его выбрали большинством голосов депутатов. Подробности из зала заседаний передает корреспондент amic.ru.
Итак, за 59-летнего Вячеслава Франка голоса отдали 34 народных избранника, присутствовавших на сессии. Это как минимум вся фракция "Единая России", заранее объявившая о поддержке действующего градоначальника. Кандидатуру 58-летнего руководителя фракции ЛДПР в БГД Алексея Скосырского поддержали два депутата. 49-летнего директора Алтайского института экономики Максима Трухина – ноль. Кстати, участие в заседании приняли все 40 депутатов БГД. Четыре человека воздержались от голосования: два – из фракции "Справедливая Россия – За правду" и два – от КПРФ. "Единая Россия" и "Новые люди" публично поддержали Вячеслава Франка.
Таким образом, Вячеслав Франк во второй раз становится главой администрации Барнаула. Первый раз его избрали 14 февраля 2020 года.
Добавим, что с 2010 года в столице Алтайского края нет прямых выборов мэра, для избрания градоначальника действует другая процедура: объявляется конкурс, желающие подают документы, проходят проверку конкурсной комиссии (там проверяют необходимый стаж муниципальной работы, образование и другие параметры), затем на заседании БГД кандидаты представляют свои "предвыборные" программы, а депутаты за них голосуют. Кто набрал большинство, тот и победил.
С какими программами выступили Франк, Скосырский и Трухин и почему депутаты поддержали именно первого, расскажем в ближайшее время.
10:02:32 14-02-2025
УРА!!!
УРА!!!
УРА!!!
10:02:33 14-02-2025
чёта он какой-то нерадостный на фото...
10:03:53 14-02-2025
блин, до последнего не ожидал)
10:07:39 14-02-2025
профанация сплошная...и ждем еще каких-то изменений
10:07:46 14-02-2025
Внезапно.
🤣
10:11:49 14-02-2025
Любимее мера ещё не было.
10:42:24 14-02-2025
Гость (10:11:49 14-02-2025) Любимее мера ещё не было.... да.
и не будет.
10:12:54 14-02-2025
Я вас не выбираю с ..... не играю. Так вроде Шнур пел. Или были выборы? Мож я пропустил?
10:16:02 14-02-2025
Нет повода не выпить.
10:41:23 14-02-2025
очень серьезный Мужчина
10:43:04 14-02-2025
Вот вам и демократия,господа.
10:50:15 14-02-2025
Яркий пример - Новосибирск. Там тоже все радовались прямым выборам, пока не увидели, что Локоть в принципе не особо выполняет ту работу, которую должен. Там от Локтя все устали, а сейчас говорят, что наконец кто кто то за город взялся. Плюс прямые выборы делают главу не подконтрольным никому, его снять будет не возможно, ни какой ответственности ни перед депутатами, ни перед губернатором
10:56:16 14-02-2025
Татьяна Николаевна (10:50:15 14-02-2025) Яркий пример - Новосибирск. Там тоже все радовались прямым в... А в нашем случае какая ответственность?Кто то когда то за что то спросил?Так ,что все свои.
12:36:20 14-02-2025
Татьяна Николаевна (10:50:15 14-02-2025) Яркий пример - Новосибирск. Там тоже все радовались прямым в... Городецкий городил, городил, пришел Локоть, ему все по локоть...
10:54:00 14-02-2025
Вот это номер...
А все думали что основная борьба развернётся между Скосырским и Трухиным во втором туре.
А неожиданно победила тёмная лошадка.
11:02:15 14-02-2025
Russkiy (10:54:00 14-02-2025) Вот это номер...А все думали что основная борьба разверн... вы наверное биржевой аналитик?
11:00:29 14-02-2025
Видимо так можно с барнаульцами поступать ...
11:06:01 14-02-2025
В отчаянной борьбе... Интрига до последней минуты...
11:16:29 14-02-2025
Для 59-летнего чиновника это будет уже второй срок
Тут я испугался)