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Вячеслав Франк снова стал мэром Барнаула

Для 59-летнего чиновника это будет уже второй срок на посту

14 февраля 2025, 09:59, Александра Черданцева

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Вячеслава Франка назначат на пост главы администрации Барнаула. Только что, на заседании городской думы, проходящей в пятницу, 14 февраля, его выбрали большинством голосов депутатов. Подробности из зала заседаний передает корреспондент amic.ru.

Итак, за 59-летнего Вячеслава Франка голоса отдали 34 народных избранника, присутствовавших на сессии. Это как минимум вся фракция "Единая России", заранее объявившая о поддержке действующего градоначальника. Кандидатуру 58-летнего руководителя фракции ЛДПР в БГД Алексея Скосырского поддержали два депутата. 49-летнего директора Алтайского института экономики Максима Трухина – ноль. Кстати, участие в заседании приняли все 40 депутатов БГД. Четыре человека воздержались от голосования: два – из фракции "Справедливая Россия – За правду" и два – от КПРФ. "Единая Россия" и "Новые люди" публично поддержали Вячеслава Франка.

Таким образом, Вячеслав Франк во второй раз становится главой администрации Барнаула. Первый раз его избрали 14 февраля 2020 года. 

Добавим, что с 2010 года в столице Алтайского края нет прямых выборов мэра, для избрания градоначальника действует другая процедура: объявляется конкурс, желающие подают документы, проходят проверку конкурсной комиссии (там проверяют необходимый стаж муниципальной работы, образование и другие параметры), затем на заседании БГД кандидаты представляют свои "предвыборные" программы, а депутаты за них голосуют. Кто набрал большинство, тот и победил. 

С какими программами выступили Франк, Скосырский и Трухин и почему депутаты поддержали именно первого, расскажем в ближайшее время.

Барнаул

Комментарии 19

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Гость

10:02:32 14-02-2025

УРА!!!
УРА!!!
УРА!!!

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Musik

10:02:33 14-02-2025

чёта он какой-то нерадостный на фото...

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гость

10:03:53 14-02-2025

блин, до последнего не ожидал)

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гость

10:07:39 14-02-2025

профанация сплошная...и ждем еще каких-то изменений

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Кхм...

10:07:46 14-02-2025

Внезапно.
🤣

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Гость

10:11:49 14-02-2025

Любимее мера ещё не было.

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Musik

10:42:24 14-02-2025

Гость (10:11:49 14-02-2025) Любимее мера ещё не было.... да.
и не будет.

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Гость

10:12:54 14-02-2025

Я вас не выбираю с ..... не играю. Так вроде Шнур пел. Или были выборы? Мож я пропустил?

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Гость

10:16:02 14-02-2025

Нет повода не выпить.

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Гость

10:41:23 14-02-2025

очень серьезный Мужчина

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Акакий

10:43:04 14-02-2025

Вот вам и демократия,господа.

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Татьяна Николаевна

10:50:15 14-02-2025

Яркий пример - Новосибирск. Там тоже все радовались прямым выборам, пока не увидели, что Локоть в принципе не особо выполняет ту работу, которую должен. Там от Локтя все устали, а сейчас говорят, что наконец кто кто то за город взялся. Плюс прямые выборы делают главу не подконтрольным никому, его снять будет не возможно, ни какой ответственности ни перед депутатами, ни перед губернатором

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Афиноген

10:56:16 14-02-2025

Татьяна Николаевна (10:50:15 14-02-2025) Яркий пример - Новосибирск. Там тоже все радовались прямым в... А в нашем случае какая ответственность?Кто то когда то за что то спросил?Так ,что все свои.

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Гость

12:36:20 14-02-2025

Татьяна Николаевна (10:50:15 14-02-2025) Яркий пример - Новосибирск. Там тоже все радовались прямым в... Городецкий городил, городил, пришел Локоть, ему все по локоть...

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Russkiy

10:54:00 14-02-2025

Вот это номер...
А все думали что основная борьба развернётся между Скосырским и Трухиным во втором туре.
А неожиданно победила тёмная лошадка.

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Musik

11:02:15 14-02-2025

Russkiy (10:54:00 14-02-2025) Вот это номер...А все думали что основная борьба разверн... вы наверное биржевой аналитик?

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Гость

11:00:29 14-02-2025

Видимо так можно с барнаульцами поступать ...

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Гость

11:06:01 14-02-2025

В отчаянной борьбе... Интрига до последней минуты...

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Гость

11:16:29 14-02-2025

Для 59-летнего чиновника это будет уже второй срок
Тут я испугался)

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