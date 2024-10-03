Выбираем лучших. Завершился первый этап проекта "Народный знак качества"

Скоро организаторы опубликуют шорт-листы финалистов в каждой категории

03 октября 2024, 10:00, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева

В среду, 2 октября 2024 года, завершился первый этап премии "Народный знак качества", где вы заявляли на конкурс любимые компании из Алтайского края в 16 номинациях. Всего в ходе первого этапа жители края подали более 10 тысяч заявок, номинировав 576 организаций.

С 3 по 8 октября мы определим из них финалистов – по десять в каждой категории, которые номинировали чаще остальных. И уже с 9 октября по 7 ноября вы вновь сможете отдать свой голос за одну из компаний на сайте народныйзнаккачества.рф. Но теперь выбирать придется только из десяти номинантов. По итогам этого голосования и определят победителей, имена которых станут известны 26 ноября.

Выбрать лучшего из лучших получится только один раз в каждой номинации. Напомним, их, открытых для народного голосования, в этом году 16:

"Официальный автодилер";

"Автосалон";

"Автосервис";

"Малоэтажное строительство";

"Застройщик";

"Медцентр";

"Мой бизнес";

"Центр дополнительного образования";

"Производитель продуктов питания";

"Производитель промышленных товаров";

"Ресторан и кафе";

"Фастфуд и доставка";

"Спортивный клуб";

"Стройка и ремонт";

"Продовольственная торговая сеть";

"Непродовольственная торговая сеть".

Причем на втором этапе результаты первого не учитывают. Это значит, что каждая компания начинает борьбу за победу заново, без учета количества номинаций за нее.

Официальный партнер проекта – Exeed (Иксид) Центр "Альбион Моторс", официальный дилер Exeed в Алтайском крае.



Официальный партнер проекта – "Жилищная инициатива". Строим город, в котором хочется жить.



Официальный партнер проекта – Kerama Marazzi (Керама Марацци): керамическая плитка и керамогранит, обои, сантехника и мебель для ванной комнаты.