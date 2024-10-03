Выбираем лучших. Завершился первый этап проекта "Народный знак качества"
Скоро организаторы опубликуют шорт-листы финалистов в каждой категории
03 октября 2024, 10:00, ИА Амител
В среду, 2 октября 2024 года, завершился первый этап премии "Народный знак качества", где вы заявляли на конкурс любимые компании из Алтайского края в 16 номинациях. Всего в ходе первого этапа жители края подали более 10 тысяч заявок, номинировав 576 организаций.
С 3 по 8 октября мы определим из них финалистов – по десять в каждой категории, которые номинировали чаще остальных. И уже с 9 октября по 7 ноября вы вновь сможете отдать свой голос за одну из компаний на сайте народныйзнаккачества.рф. Но теперь выбирать придется только из десяти номинантов. По итогам этого голосования и определят победителей, имена которых станут известны 26 ноября.
Выбрать лучшего из лучших получится только один раз в каждой номинации. Напомним, их, открытых для народного голосования, в этом году 16:
- "Официальный автодилер";
- "Автосалон";
- "Автосервис";
- "Малоэтажное строительство";
- "Застройщик";
- "Медцентр";
- "Мой бизнес";
- "Центр дополнительного образования";
- "Производитель продуктов питания";
- "Производитель промышленных товаров";
- "Ресторан и кафе";
- "Фастфуд и доставка";
- "Спортивный клуб";
- "Стройка и ремонт";
- "Продовольственная торговая сеть";
- "Непродовольственная торговая сеть".
Причем на втором этапе результаты первого не учитывают. Это значит, что каждая компания начинает борьбу за победу заново, без учета количества номинаций за нее.
Официальный партнер проекта – Exeed (Иксид) Центр "Альбион Моторс", официальный дилер Exeed в Алтайском крае.
Официальный партнер проекта – "Жилищная инициатива". Строим город, в котором хочется жить.
Официальный партнер проекта – Kerama Marazzi (Керама Марацци): керамическая плитка и керамогранит, обои, сантехника и мебель для ванной комнаты.
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