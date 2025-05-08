Выбирай и голосуй. В Алтайском крае обновляют мемориалы Великой Отечественной войны

Жители участвуют в голосовании за проекты благоустройства, чтобы сохранить память о подвиге солдат

08 мая 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFKAU89n

Благоустройство территории возле Мемориала Славы в Заринске / Фото: администрация Заринска

Алтайский край бережно хранит историческое и культурное наследие. На территории региона расположено более 4500 памятников, что делает его одним из лидеров среди сибирских субъектов по количеству значимых мест, связанных с прошлым. Благодаря федеральным и краевым программам, а также активному участию местных жителей многие мемориальные комплексы получают новую жизнь.

Славгород: модернизация главного мемориала

Открытый в 1977 году Мемориал Славы хранит память о подвиге алтайских солдат в Великой Отечественной войне. На гранитных плитах высечены имена 3114 погибших славгородцев. В этом году территория участвует во всероссийском голосовании за благоустройство – здесь планируют модернизировать освещение и инфраструктуру.

Мемориал Славы в честь воинов-славгородцев, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) / Фото: администрация Славгорода

Рубцовск: память о военных курсантах

Памятник, открытый в декабре 1996 года, напоминает об 11 тысячах подготовленных здесь офицеров, воевавших на всех фронтах ВОВ – от Ленинградского до Дальневосточного. В этом году территория в Рубцовске также участвует в голосовании за объекты благоустройства.

По данным городской администрации, здесь могут появиться:

комфортные зоны отдыха и скамейки;

новые пешеходные дорожки;

система освещения.

Памятник воинам Рубцовского пехотного училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны / Фото: администрация Рубцовска

Возможность проголосовать за приоритетные проекты благоустройства доступна каждому на платформе голосования za.gorodsreda.gosuslugi.ru, а сельчане могут выразить свое мнение на официальных ресурсах муниципальных образований и в соцсетях. Это позволит учесть пожелания населения, направить средства туда, где поддержка особенно необходима.

Заринск: преображение мемориального комплекса

Заринский Мемориал Славы – уникальный архитектурный ансамбль, центральным элементом которого стало здание музея, выполненное в форме башни с панорамным изображением боевых действий. В 2024 году прилегающая территория победила во всероссийском голосовании – за ее благоустройство проголосовало более тысячи человек. Сейчас в сквере обновляют тротуар, устанавливают малые архитектурные формы и монтируют освещение.

Благоустройство территории возле Мемориала Славы в Заринске / Фото: администрация Заринска

"Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" направлен на создание новых общественных пространств и на сохранение культурного наследия, памяти о главных событиях в истории нашей страны", – подчеркнули в Минстрое Алтайского края.

И пояснили, что мемориальные зоны и прилегающие к ним территории есть во всех населенных пунктах региона. Каждый житель может принять непосредственное участие в определении направлений их благоустройства через доступные инструменты голосования.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, ИНН 2225145249

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