"Выбирай свое". Как в Барнауле прямо сейчас проходит ярмарка местных производителей

Жители и гости Барнаула с удовольствием раскупают товары местных предприятий и участвуют в конкурсах

25 мая 2024, 15:26, ИА Амител

В Барнауле проходит ярмарка местных производителей

Большая ярмарка "Выбирай свое" проходит сегодня, 25 мая, в Барнауле на улице Мало-Тобольской. Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства, который отмечают 26 мая.

Участие в ярмарке принимают более 30 крупных производителей и предприятий общественного питания города Барнаула. Среди них: ООО "Барнаульский молочный комбинат", ООО "Ренессанс косметик", ООО "Магия трав", ООО "Мейтан", Раковарня "Где раки", "Звезда Алтая" и другие.

Некоторые из предприятий даже толком не успели разложить палатки, как уже собралась очередь из покупателей. Продавцы торопливо начали обслуживать клиентов. Из-за этого возникали казусы: "Почему у вас товар без ценников?", "Непонятно, что за сорт колбасы", – возмущались две пожилые покупательницы, одни из первых занявшие очередь у лотка с мясными деликатесами.

"Не успели еще все расставить, тороплюсь вас скорее отпустить", – весело отвечала продавец, попутно подробно и "вкусно" рассказывая, из чего и как делают продукцию на предприятии, которое она представляет.

"Слушай, слушай, что говорит, ой, смотри сейчас расхвалит, все разберут, пока дойдем", – жалостливо обращалась дама к своему спутнику, занявшая очередь одной из последних.

У палатки с моющими средствами покупательница, удивленно глядя на ценник, переспросила: "Этот гель для стирки 1000 рублей стоит?" "Нет", – удивились продавцы, называя цену значительно ниже. И переполошились: "Ой, кто это нам тут прилепил такое?"

Злополучный ценник убрали и тут же перед палаткой образовалась очередь: многим хотелось попробовать местные гели и кондиционеры.

В Барнауле проходит ярмарка местных производителей

Мед разных сортов и с разными добавками: апельсином, фисташками, лесными ягодами, орешками, халва, ароматные травяные чаи, пряники и конфеты, пантовая продукция – найти можно что угодно. В том числе и продукцию для здоровья и экотовары для дома.

"Главная цель мероприятия – поддержать локальных производителей", – говорит председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула Наталья Кротова.

В подобном формате на улице Мало-Тобольской ярмарка в Барнауле проходит уже второй год. И ее участники отзываются очень положительно об этом мероприятии.

"Мы получили в прошлом году очень хорошие отзывы от участников мероприятия. С местной продукцией ближе смогли познакомиться не только жители нашего города, но и его гости. Уникальность этой ярмарки еще и в том, что прямо здесь можно попробовать продукцию, обменяться контактами, договориться о сотрудничестве, скажем так, найти друг друга, чтобы работать совместно. И в этом году желающих принять участие в нашей ярмарке стало гораздо больше. И мы с удовольствием приглашаем всех товаропроизводителей", – говорит Наталья Кротова. Рядом со сценой установлена доска объявлений "Выбери своего", где каждый сможет обменяться важными данными для дальнейшего партнерства.

В Барнауле проходит ярмарка местных производителей

Организаторы ярмарки также подготовили большую праздничную программу: концерт, конкурсы, в том числе и для детей, фотозоны и розыгрыши подарков от участников мероприятия.

Ярмарка будет работать на улице Мало-Тобольской до 19 часов.

Справка: в Барнауле зарегистрировано более 40 000 субъектов малого и среднего предпринимательства. За пять лет число работающих в малом и среднем предпринимательстве в городе увеличилось с 119 708 до 143 865 человек.