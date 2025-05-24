"Выбирай свое". В Барнауле 24 мая пройдет ярмарка местных товаропроизводителей
Посетителей ждет не только вкусная еда, но и насыщенная развлекательная программа
24 мая 2025, 10:13, ИА Амител
24 мая Барнаул станет центром притяжения для ценителей локальных продуктов и уникальных товаров. В честь Дня российского предпринимательства, который официально отмечается 26 мая, на пешеходном участке улицы Мало-Тобольской с 11:00 до 19:00 развернется выставка-ярмарка "Выбирай свое". Она даст возможность не только поддержать местный бизнес и открыть для себя новые товары, но и обещает яркий семейный праздник с насыщенной программой для гостей всех возрастов.
Посетители ярмарки смогут познакомиться с продукцией местных кондитерских, фермерских хозяйств, пасек и ремесленников, а также развлечься и поучаствовать в розыгрыше призов. Гостей ждут:
- различные вкусности – мед, сыры, халва, конфеты, фиточаи на основе алтайских трав и ягод, напитки, растительные и сливочные масла, молочные продукты и многое другое;
- продукция мастеров – сувениры, аксессуары, декор, экокосметика, товары для здоровья и дома и так далее;
- развлекательные мероприятия – лотерея, розыгрыш призов, выступления танцоров и музыкантов, мастер-класс по джампингу, яркие фотозоны, зажигательный диджей-сет и гастрономическая зона.
При этом не заскучают на ярмарке и дети: для них специально подготовили отдельную зону с аниматорами, аквагримом, играми, мастер-классами, школой роботов и гигантской раскраской.
Как подчеркивают в барнаульской администрации, ярмарка "Выбирай свое" приурочена ко Дню российского предпринимательства, который ежегодно отмечают 26 мая. Мероприятие организует комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула в рамках реализации муниципальной программы "Развитие предпринимательства и туризма в городе Барнауле на 2024–2030 годы".
Цель ярмарки – поддержать местных предпринимателей, дать им возможность продемонстрировать продукцию широкой публике и укрепить связь между производителями и покупателями.
Выставка-ярмарка "Выбирай свое" пройдет 24 мая с 11:00 до 19:00 на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской. Вход свободный для всех желающих, без возрастных ограничений.
12:08:07 24-05-2025
Нужно было завтра написать, а не в момент открытия ярмарки? Куда так торопитесь?
12:23:23 24-05-2025
Гость (12:08:07 24-05-2025) Нужно было завтра написать, а не в момент открытия ярмарки? ... про эту ярмарку амик и раньше писал
15:28:13 24-05-2025
Гость (12:23:23 24-05-2025) про эту ярмарку амик и раньше писал... хотя бы вчера напомнили. я первый раз вижу материал про ярмарку
14:16:06 24-05-2025
Сходила я на ярмарку. Честно, не переживайте, ничего не потеряли. местные самоделкины и мамины бизнесмены. Одну компанию нормальную с футболками только увидела. Ну вот скажите, неужели у нас действительно так все плохо с мелким производством?? Что за брелочки, браслетики и всякие штучки?? не стыдно было начальству показывать это? неужели не смогли пригласить действительно ИНТЕРЕСНЫЕ производства?? А они у нас есть!
15:29:21 24-05-2025
АННА (14:16:06 24-05-2025) Сходила я на ярмарку. Честно, не переживайте, ничего не поте... Какие именно? ИНТЕРЕСНЫЕ?