Выбор от Ozon: какую "Яндекс Станцию" лучше купить для дома?

На "Озоне" доступен не только широкий выбор моделей разных оттенков, но и приятные цены на все позиции

22 сентября 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KUYSU

Умная колонка / Фото: Freepik

Умными колонками сегодня никого не удивишь. Они обладают по-настоящему обширным функционалом (голосовой помощник, воспроизведение музыки, поиск информации, будильник, управление умным домом и многое другое). В 2023 году большим спросом пользуется "Яндекс Станция Мини". Какой вариант стоит предпочесть, разберем вместе с экспертами интернет-магазина "Озон". Доступные модификации: "Лайт". Для новичков и тех, кому не требуется обширный функционал, – вариант идеальный. Основные характеристики: компактный размер, управление при помощи голоса или сенсора, возможность работы в стереопаре, один активный динамик (5 Вт), идеальное распознавание голоса, шесть разных "характеров" Алисы. "Мини". Компактное, но функциональное устройство с динамиком 10 Вт, четырьмя микрофонами, управлением голосом и с помощью сенсора, а также другими полезными опциями станет идеальным выбором для небольшой по площади комнаты. Доступно две модификации: "обычная" и с часами в виде стильного LED (лед)-дисплея на боковой части колонки. "Станция 2". Этот вариант стоит выбрать, если нужна "Яндекс Станция Алиса" с мощным звуком. Два активных динамика суммарной мощностью 30 Вт позволяют воспроизводить чистое и глубокое звучание. Эта модель умеет подстраивать звучание в зависимости от размеров помещения и места, где она стоит. Кроме того, она распознает команды даже во время воспроизведения контента. В паре может заменить домашний кинотеатр. "Станция Макс". Система способна заменить целый аудиоцентр. Сразу 6 динамиков (5 активных и 1 пассивный), 7 микрофонов, 2 усилителя, возможность подключения к домашнему телевизору через порт HDMI (ЭйчДиЭмАй), LED-дисплей с часами на передней стороне корпуса, а также прочие опции делают модель идеальной для тех, кто привык смотреть фильмы в формате 4К, устраивать дома шумные вечеринки и просто наслаждаться безупречным звучанием. Актуальный каталог умных колонок: https://www.ozon.ru/category/umnye-kolonki-31337/yandeks-13013270/. ООО "Интернет Решения". ОГРН 1027739244741. 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, пом. I, комн. 6 ООО "Фикси" Реклама