Выборы губернатора стартовали в Алтайском крае
На этот раз они будут проходить три дня: с 8 по 10 сентября
08 сентября 2023, 08:00, ИА Амител
Алтайский край выбирает губернатора. В 8 утра в пятницу, 8 сентября, в регионе открылись избирательные участки, они будут работать и 9, и 10 числа до 20 часов вечера. Основным днем голосования, судя по всему, станет привычное воскресенье, хотя избиратели вольны выбирать любой удобный день и время.
В списке кандидатов четыре человека (в таком порядке они будут в избирательных бюллетенях):
- Евгения Боровикова, депутат Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС), ее выдвинула партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду".
- Сергей Булаев, депутат АКЗС, на выборы пошел от ЛДПР.
- Сергей Малинкович, депутат АКЗС, от партии "Коммунисты России".
- Виктор Томенко, действующий губернатор, его выдвинула "Единая Россия".
Для избирателей Алтайского края, а их по данным на 1 июля 2023 года более 1,7 млн человек, свои двери открыли 1684 участковые избирательные комиссии в городах и районах края. Чтобы найти адрес своего участка, воспользуйтесь этим ресурсом избирательной комиссии (надо будет ввести свой адрес по прописке).
Кстати, впервые на выборах губернатора будет действовать дистанционное голосование. Если вы заранее подали заявление на ДЭГ, то на участок можно не приходить, проголосовать вы можете на портале "Госуслуги". Также остается возможность проголосовать на дому, но только если есть уважительная причина (состояние здоровья, инвалидность, уход за лицами, в этом нуждающимися). Для этого необходимо подать заявление в свою участковую избирательную комиссию до 14 часов 10 сентября 2023 года.
08:08:35 08-09-2023
Обман начинается с названия "единый ДЕНЬ голосования" Которых на самом деле три.
08:19:18 08-09-2023
О, а где КПРФ?! Опять не пошли?! Прусакова слилась?! Может заболела?
09:36:07 08-09-2023
Гость (08:19:18 08-09-2023) О, а где КПРФ?! Опять не пошли?! Прусакова слилась?! Может з... да сидит в госдуме, похахатывает...
09:36:45 08-09-2023
Гость (08:19:18 08-09-2023) О, а где КПРФ?! Опять не пошли?! Прусакова слилась?! Может з... Бились до последнего, не прошли муниципальный фильтр...
08:29:56 08-09-2023
Да уж выбор не велик.
08:53:45 08-09-2023
Гость (08:29:56 08-09-2023) Да уж выбор не велик.... Конечно не велик и ни самокат, это выборы !
08:51:38 08-09-2023
А почему вчера "дня тишины" не было?
09:31:30 08-09-2023
Д.Песков в интервью NYT в августе 2023 года сказал буквально следующее: - выборы "являются лишними"; - выборы - это "не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия"; - "теоретически выборы можно даже не проводить". Правда потом, после публикации статьи, он прокомментировал, что его не так поняли, вырвали фразы из контекста, а в целом он вкладывал в них иной смысл. Статья есть в свободном доступе, каждый желающий может ознакомиться и сделать вывод, кто о чем спрашивал и что отвечал господин Песков.
10:24:06 08-09-2023
Гость (09:31:30 08-09-2023) Д.Песков в интервью NYT в августе 2023 года сказал буквально... И в чем же он не прав?))) Выборы давно уже стали ритуалом легитимации того или иного рукой водителя, как помазание на царство и коронация. Ну или венчание в церкви после ЗАГСа.
09:36:53 08-09-2023
ОЧЕНЬ УДОБНО ЧТО СДЕЛАЛИ ДЭГ. ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ.
10:00:02 08-09-2023
Гость (09:36:53 08-09-2023) ОЧЕНЬ УДОБНО ЧТО СДЕЛАЛИ ДЭГ. ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ МОЖНО ПРОГОЛ... Через госуслуги можно узнать, кто как голосовал, очень удобно
10:42:18 08-09-2023
Гость (10:00:02 08-09-2023) .Через госуслуги можно узнать, кто как голосовал, очень удобно. Есои применили беспрецедентные меры контроля, значит боятся. Значит, у всех есть шанс. Надо идти и голосовать за свою.
12:43:45 10-09-2023
Пока у власти Путин, итоги выборов меняться не будут Е. Р. Будет править везде!