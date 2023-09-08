Выборы губернатора стартовали в Алтайском крае

На этот раз они будут проходить три дня: с 8 по 10 сентября

08 сентября 2023, 08:00, ИА Амител

Выборы / Фото: amic.ru

Алтайский край выбирает губернатора. В 8 утра в пятницу, 8 сентября, в регионе открылись избирательные участки, они будут работать и 9, и 10 числа до 20 часов вечера. Основным днем голосования, судя по всему, станет привычное воскресенье, хотя избиратели вольны выбирать любой удобный день и время.

В списке кандидатов четыре человека (в таком порядке они будут в избирательных бюллетенях):

Евгения Боровикова, депутат Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС), ее выдвинула партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". Сергей Булаев, депутат АКЗС, на выборы пошел от ЛДПР. Сергей Малинкович, депутат АКЗС, от партии "Коммунисты России". Виктор Томенко, действующий губернатор, его выдвинула "Единая Россия".

Для избирателей Алтайского края, а их по данным на 1 июля 2023 года более 1,7 млн человек, свои двери открыли 1684 участковые избирательные комиссии в городах и районах края. Чтобы найти адрес своего участка, воспользуйтесь этим ресурсом избирательной комиссии (надо будет ввести свой адрес по прописке).

Кстати, впервые на выборах губернатора будет действовать дистанционное голосование. Если вы заранее подали заявление на ДЭГ, то на участок можно не приходить, проголосовать вы можете на портале "Госуслуги". Также остается возможность проголосовать на дому, но только если есть уважительная причина (состояние здоровья, инвалидность, уход за лицами, в этом нуждающимися). Для этого необходимо подать заявление в свою участковую избирательную комиссию до 14 часов 10 сентября 2023 года.