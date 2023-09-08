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Выборы губернатора стартовали в Алтайском крае

На этот раз они будут проходить три дня: с 8 по 10 сентября

08 сентября 2023, 08:00, ИА Амител

Выборы / Фото: amic.ru
Выборы / Фото: amic.ru

Алтайский край выбирает губернатора. В 8 утра в пятницу, 8 сентября, в регионе открылись избирательные участки, они будут работать и 9, и 10 числа до 20 часов вечера. Основным днем голосования, судя по всему, станет привычное воскресенье, хотя избиратели вольны выбирать любой удобный день и время.

В списке кандидатов четыре человека (в таком порядке они будут в избирательных бюллетенях):

  1. Евгения Боровикова, депутат Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС), ее выдвинула партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду".
  2. Сергей Булаев, депутат АКЗС, на выборы пошел от ЛДПР.
  3. Сергей Малинкович, депутат АКЗС, от партии "Коммунисты России".
  4. Виктор Томенко, действующий губернатор, его выдвинула "Единая Россия".

Для избирателей Алтайского края, а их по данным на 1 июля 2023 года более 1,7 млн человек, свои двери открыли 1684 участковые избирательные комиссии в городах и районах края. Чтобы найти адрес своего участка, воспользуйтесь этим ресурсом избирательной комиссии (надо будет ввести свой адрес по прописке).

Кстати, впервые на выборах губернатора будет действовать дистанционное голосование. Если вы заранее подали заявление на ДЭГ, то на участок можно не приходить, проголосовать вы можете на портале "Госуслуги". Также остается возможность проголосовать на дому, но только если есть уважительная причина (состояние здоровья, инвалидность, уход за лицами, в этом нуждающимися). Для этого необходимо подать заявление в свою участковую избирательную комиссию до 14 часов 10 сентября 2023 года.

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Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2023

Комментарии 13

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Гость

08:08:35 08-09-2023

Обман начинается с названия "единый ДЕНЬ голосования" Которых на самом деле три.

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Гость

08:19:18 08-09-2023

О, а где КПРФ?! Опять не пошли?! Прусакова слилась?! Может заболела?

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Гость

09:36:07 08-09-2023

Гость (08:19:18 08-09-2023) О, а где КПРФ?! Опять не пошли?! Прусакова слилась?! Может з... да сидит в госдуме, похахатывает...

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Гость

09:36:45 08-09-2023

Гость (08:19:18 08-09-2023) О, а где КПРФ?! Опять не пошли?! Прусакова слилась?! Может з... Бились до последнего, не прошли муниципальный фильтр...

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Гость

08:29:56 08-09-2023

Да уж выбор не велик.

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Гость

08:53:45 08-09-2023

Гость (08:29:56 08-09-2023) Да уж выбор не велик.... Конечно не велик и ни самокат, это выборы !

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Гость

08:51:38 08-09-2023

А почему вчера "дня тишины" не было?

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Гость

09:31:30 08-09-2023

Д.Песков в интервью NYT в августе 2023 года сказал буквально следующее: - выборы "являются лишними"; - выборы - это "не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия"; - "теоретически выборы можно даже не проводить". Правда потом, после публикации статьи, он прокомментировал, что его не так поняли, вырвали фразы из контекста, а в целом он вкладывал в них иной смысл. Статья есть в свободном доступе, каждый желающий может ознакомиться и сделать вывод, кто о чем спрашивал и что отвечал господин Песков.

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Гость

10:24:06 08-09-2023

Гость (09:31:30 08-09-2023) Д.Песков в интервью NYT в августе 2023 года сказал буквально... И в чем же он не прав?))) Выборы давно уже стали ритуалом легитимации того или иного рукой водителя, как помазание на царство и коронация. Ну или венчание в церкви после ЗАГСа.

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Гость

09:36:53 08-09-2023

ОЧЕНЬ УДОБНО ЧТО СДЕЛАЛИ ДЭГ. ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ.

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Гость

10:00:02 08-09-2023

Гость (09:36:53 08-09-2023) ОЧЕНЬ УДОБНО ЧТО СДЕЛАЛИ ДЭГ. ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ МОЖНО ПРОГОЛ... Через госуслуги можно узнать, кто как голосовал, очень удобно

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Гость

10:42:18 08-09-2023

Гость (10:00:02 08-09-2023) .Через госуслуги можно узнать, кто как голосовал, очень удобно. Есои применили беспрецедентные меры контроля, значит боятся. Значит, у всех есть шанс. Надо идти и голосовать за свою.

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Гость

12:43:45 10-09-2023

Пока у власти Путин, итоги выборов меняться не будут Е. Р. Будет править везде!

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