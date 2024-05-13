К Земле пришел выброс массы от вспышки, которая произошла на Солнце ранее

13 мая 2024, 12:00, ИА Амител

Выброс солнечной плазмы / Фото: pxhere.com

В мае ученые фиксируют небывалую солнечную активность. Из-за вспышек и выбросов масс, которые достигают Земли, возникают даже полярные сияния. А метеозависимые люди опасаются, что магнитные бури могут вызвать у них плохое самочувствие.

О том, ожидается ли магнитная буря 13 мая, насколько мощной она может быть и как защититься от ее последствий, – в материале amic.ru

1 Будет ли магнитная буря 13 мая 2024 года? Из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ , магнитная буря уже идет. По данным ученых, буря началась еще 12 мая, а 13-го магнитные колебания продолжают влиять на магнитосферу Земли. Отметим при этом, что зачастую геомагнитная обстановка меняется стремительно. Зачастую о начале бури становится известно уже по факту.

2 Насколько мощной будет магнитная буря 13 мая 2024 года? По данным лаборатории, в начале дня мощность геомагнитных возмущений приближалась к 7 баллам, но так и не достигла их. По классификации ученых этот уровень колебаний относится к "красной" зоне между G2 и G3. Другими словами, это магнитная буря сильнее средней, но слабее сильной. Но остается и угроза сильного геомагнитного шторма – ученые оценивают ее в 30%.

3 Когда закончится магнитная буря, которая накрыла Землю 13 мая? Если не произойдет никаких глобальных изменений, то магнитосфера планеты успокоится уже во второй половине дня. По крайней мере, таков актуальный прогноз . Согласно сводке, к концу дня мощность геомагнитных колебаний снизится до 3 баллов – "зеленой" зоны.

4 Продолжатся ли магнитные бури 14 мая? Возможно. Вероятность магнитной бури 14 мая оценивается в 35%, а вероятность сильного геомагнитного шторма – в 25%.