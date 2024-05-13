Выбросы плазмы. Насколько мощной может быть магнитная буря 13 мая 2024 года?
К Земле пришел выброс массы от вспышки, которая произошла на Солнце ранее
13 мая 2024, 12:00, ИА Амител
Выброс солнечной плазмы / Фото: pxhere.com
В мае ученые фиксируют небывалую солнечную активность. Из-за вспышек и выбросов масс, которые достигают Земли, возникают даже полярные сияния. А метеозависимые люди опасаются, что магнитные бури могут вызвать у них плохое самочувствие.
О том, ожидается ли магнитная буря 13 мая, насколько мощной она может быть и как защититься от ее последствий, – в материале amic.ru
1
Будет ли магнитная буря 13 мая 2024 года?
Из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря уже идет. По данным ученых, буря началась еще 12 мая, а 13-го магнитные колебания продолжают влиять на магнитосферу Земли.
Отметим при этом, что зачастую геомагнитная обстановка меняется стремительно. Зачастую о начале бури становится известно уже по факту.
2
Насколько мощной будет магнитная буря 13 мая 2024 года?
По данным лаборатории, в начале дня мощность геомагнитных возмущений приближалась к 7 баллам, но так и не достигла их. По классификации ученых этот уровень колебаний относится к "красной" зоне между G2 и G3. Другими словами, это магнитная буря сильнее средней, но слабее сильной.
Но остается и угроза сильного геомагнитного шторма – ученые оценивают ее в 30%.
3
Когда закончится магнитная буря, которая накрыла Землю 13 мая?
Если не произойдет никаких глобальных изменений, то магнитосфера планеты успокоится уже во второй половине дня. По крайней мере, таков актуальный прогноз. Согласно сводке, к концу дня мощность геомагнитных колебаний снизится до 3 баллов – "зеленой" зоны.
4
Продолжатся ли магнитные бури 14 мая?
Возможно. Вероятность магнитной бури 14 мая оценивается в 35%, а вероятность сильного геомагнитного шторма – в 25%.
5
Что нужно делать, чтобы защитить себя от магнитной бури?
Если верить врачам, то ничего особенного. Многие медики вообще не верят в то, что магнитные бури способны воздействовать на организм человека. А потому они дают общие рекомендации – пить достаточно воды, соблюдать режим сна и питания, не злоупотреблять спиртным и побольше двигаться.
12:12:06 13-05-2024
Не следует зомбировать!
12:12:27 13-05-2024
Ненужная информация, к тому же недостоверная!
12:22:32 13-05-2024
Пока идёт это чёртова магнитная буря,воздержитесь от злоупотребления спиртным.
12:54:57 13-05-2024
Гость (12:12:06 13-05-2024) Не следует зомбировать!... а вам вообще знакомо,атмосферное давление,и т.д,с физикой и астрономией дружите?
19:49:15 13-05-2024
Гость (12:12:27 13-05-2024) Ненужная информация, к тому же недостоверная!... Повезло вам, что организм совсем не реагирует на магнитные бури, а вот я всегда их чувствую, вот и сегодня, зашла в интернет проверить и точно : сильная магнитная буря.
20:18:53 13-05-2024
У меня со вчера болит голова. Таблетки не реагирует. Фальгой что ли обмотаться?
23:50:54 13-05-2024
Как буря, так мне выпить хочется
11:46:14 14-05-2024
Надо бухать. Когда буря,то у меня башка раскалывается.Я пойла выпью примерно 1 бутылку и голова, как бы не так уже и болит. Пью в основном коньяк.Но потом догоняюсь красным сухим вином.Закусываю хорошо,правда бабла маловато,на мою пенсию не пошикуешь." Спасибо " правительству,которое получает бабла за месяц столько, сколько я за 5лет пенсию.