Пользоваться его услугами очень выгодно компаниям, сотрудники которых часто проходят флюорографию

11 мая 2023, 07:50, ИА Амител 4CQwVszH9pSapjJ8qfn

Передвижной флюорографический кабинет / Фото: "Здравгород"

В барнаульском многопрофильном медицинском центре "ЗДРАВГОРОД" теперь есть свой передвижной флюорографический кабинет. Он оснащён всем необходимым для качественной диагностики. И его удобно использовать для обследования сразу большого количества сотрудников одной компании.

Что такое выездной флюорограф?

Это автомобиль, оборудованный современным цифровым аппаратом, позволяющим делать высококонтрастные снимки нескольким десяткам сотрудников в час.

Кто его может заказать?

Любая организация, где требуется проводить такое исследование для сотрудников.

Это существенно экономит время и избавляет от вынужденных простоев из-за длительного отсутствия персонала на рабочем месте. Людям не придётся тратить время на дорогу и сидеть в очередях.

Медицинский центр "ЗДРАВГОРОД" предлагает сотрудничество по проведению выездной флюорографии в рамках корпоративного договора на территории организации-заказчика.

Как заказать выездной флюорограф?

Обратитесь к менеджеру Елене Жевлаковой по телефону +7961-976-2762 или почте sales3@zdravgorod22.ru.





Передвижной флюорографический кабинет / Фото: "Здравгород"

Клиника "ЗДРАВГОРОД" работает по важнейшим медицинским направлениям: терапия, хирургия, неврология, гинекология, оториноларингология, стоматология и другим.

ООО "МЦ "ЗДРАВГОРОД"

Барнаул, Красноармейский проспект, 58а/1, тел.: +7 (3852) 56-03-56

Кубанский проезд, 2а, тел.: +7 (3852) 67-03-67

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