Выездной флюорограф появился в медицинском центре "Здравгород". Как его заказать?
Пользоваться его услугами очень выгодно компаниям, сотрудники которых часто проходят флюорографию
11 мая 2023, 07:50, ИА Амител 4CQwVszH9pSapjJ8qfn
В барнаульском многопрофильном медицинском центре "ЗДРАВГОРОД" теперь есть свой передвижной флюорографический кабинет. Он оснащён всем необходимым для качественной диагностики. И его удобно использовать для обследования сразу большого количества сотрудников одной компании.
Что такое выездной флюорограф?
Это автомобиль, оборудованный современным цифровым аппаратом, позволяющим делать высококонтрастные снимки нескольким десяткам сотрудников в час.
Кто его может заказать?
Любая организация, где требуется проводить такое исследование для сотрудников.
Это существенно экономит время и избавляет от вынужденных простоев из-за длительного отсутствия персонала на рабочем месте. Людям не придётся тратить время на дорогу и сидеть в очередях.
Медицинский центр "ЗДРАВГОРОД" предлагает сотрудничество по проведению выездной флюорографии в рамках корпоративного договора на территории организации-заказчика.
Как заказать выездной флюорограф?
Обратитесь к менеджеру Елене Жевлаковой по телефону +7961-976-2762 или почте sales3@zdravgorod22.ru.
Клиника "ЗДРАВГОРОД" работает по важнейшим медицинским направлениям: терапия, хирургия, неврология, гинекология, оториноларингология, стоматология и другим.
ООО "МЦ "ЗДРАВГОРОД"
Барнаул, Красноармейский проспект, 58а/1, тел.: +7 (3852) 56-03-56
Кубанский проезд, 2а, тел.: +7 (3852) 67-03-67
"ВКонтакте"
Одноклассники
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
10:15:19 11-05-2023
"сотрудники которых часто проходят флюорографию" - ежедневно что ли?