Выгодная путевка. Санаторий "Сосновый бор" в честь юбилея дает скидки до 25%

Акция действует на все категории номеров

21 мая 2024, 14:22, ИА Амител erid: LjN8KVuNN

Санаторий "Сосновый бор" / Фото: "Сосновый бор"

Хотите отдохнуть, восстановить силы, пройти комплекс оздоровительных процедур и насладиться чистым хвойным воздухом? Тогда приезжайте в санаторий "Сосновый бор". Здравница давно известна своей эффективной лечебно-курортной базой и уже много лет является одним из любимых мест отдыха жителей Алтайского края и других регионов Сибири. Сейчас приобрести путевку можно по акции, которую запустили в санатории в честь 95-летнего юбилея. Давайте вспомним, с чего начиналась история этого места, какие услуги "Сосновый бор" оказывает сегодня и какие праздничные скидки предлагает.

От Платонова до наших дней

История санатория "Сосновый бор" началась еще в 1929 году с открытия дома отдыха на базе зудиловской дачи купца Платонова. В 1943 году здесь создали интернат для инвалидов Великой Отечественной войны, где главным лечебным фактором были природные условия, режим питания и отдыха, а также трудотерапия.

В 1948 году интернат расформировали и он продолжил работать как обычный дом отдыха для всех желающих. В это же время в его заречной части открыли летние детские оздоровительные дачи.

В 1966 году дом отдыха "Зудиловский" получил название "Сосновый бор". В конце 1960-х там построили новые объекты (центральную котельную, клуб-столовую, спальный корпус на 250 мест, очистные сооружения и водопровод со скважиной). В конце 1970-х годов коечная мощность дома отдыха достигла более 500 круглогодичных мест.

Исторические фото санатория и отдыхающих / Фото: "Сосновый бор"

В 1983 году началась реорганизация: создали лечебную базу, провели подготовку кадров, капитальный ремонт спальных корпусов и подъездных путей, повысили уровень сервиса. В результате создали курортный санаторий "Сосновый бор" с поликлиникой и пансионатом для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и нервной системы. А когда в 1990-х годах началась перестройка, Крайсовпроф принял решение о создании закрытого акционерного общества "Санаторий Сосновый бор" (позднее АО), которое и работает по сей день.

Здравница сегодня

Санаторий "Сосновый бор" расположен в живописной местности, всего в 35 километрах от Барнаула, на берегу реки Черемшанки. Это одно из немногих санаторно-курортных учреждений региона, рядом с которым есть хвойный лес, река, и озеро. На территории есть собственная минеральная вода.

Сегодня санаторий специализируется на лечении заболеваний:

органов дыхания (бронхиты, пневмония, бронхиальная астма);

опорно-двигательного аппарата;

нервной системы;

желудочно-кишечного тракта и почек;

сердечно-сосудистой системы;

урологических.

Здесь также проводят реабилитацию после перенесенного инсульта, синдрома хронической усталости. Есть программа "Стройная фигура".

Для активного отдыха в санатории есть места для сбора грибов и ягод, рыбалки и оборудованная площадка для приготовления шашлыка. Для любителей менее активного досуга – кинозал, библиотека, танцевальный зал и другие развлечения.

Санаторий сегодня / Фото: "Сосновый бор"

"Сосновый бор" – это комфортное размещение в номерах различных категорий: стандарт, стандарт+, люкс, люкс+, апартаменты, экодомики и кедровые домики. В стоимость путевки входит проживание, индивидуальное лечение (если предусмотрено), сбалансированное трехразовое питание.

Юбилейная акция

В честь дня рождения санатория "Сосновый бор" с утра 23.05.2024 до вечера 24.05.2024 будут действовать скидки до 25% на все категории номеров.

Расчет скидки:

от 6 до 9 суток на санаторно-курортные путевки с лечением – 10%;

от 10 до 13 суток на санаторно-курортные путевки с лечением – 20%;

от 14 суток и более на санаторно-курортные путевки с лечением – 25%.

*Акция действительна при бронировании через оператора, по промокоду "ЮБИЛЕЙ95", на период проживания в санатории с 19.08.2024 по 28.12.2024 включительно, при 100% предоплате. Акция не суммируется с другими спецпредложениями санатория.

Узнать подробнее можно по телефону +7 (3852) 22-38-48 или на сайте sb22.ru.

Санаторий "Сосновый бор"

Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а

Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48

Ватсап: +79640861920

Sales@sb22.ru

"Одноклассники"

"ВКонтакте"

АО "Санаторий Сосновый бор"

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста