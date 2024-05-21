Выгодная путевка. Санаторий "Сосновый бор" в честь юбилея дает скидки до 25%
Акция действует на все категории номеров
21 мая 2024, 14:22, ИА Амител erid: LjN8KVuNN
Хотите отдохнуть, восстановить силы, пройти комплекс оздоровительных процедур и насладиться чистым хвойным воздухом? Тогда приезжайте в санаторий "Сосновый бор". Здравница давно известна своей эффективной лечебно-курортной базой и уже много лет является одним из любимых мест отдыха жителей Алтайского края и других регионов Сибири. Сейчас приобрести путевку можно по акции, которую запустили в санатории в честь 95-летнего юбилея. Давайте вспомним, с чего начиналась история этого места, какие услуги "Сосновый бор" оказывает сегодня и какие праздничные скидки предлагает.
От Платонова до наших дней
История санатория "Сосновый бор" началась еще в 1929 году с открытия дома отдыха на базе зудиловской дачи купца Платонова. В 1943 году здесь создали интернат для инвалидов Великой Отечественной войны, где главным лечебным фактором были природные условия, режим питания и отдыха, а также трудотерапия.
В 1948 году интернат расформировали и он продолжил работать как обычный дом отдыха для всех желающих. В это же время в его заречной части открыли летние детские оздоровительные дачи.
В 1966 году дом отдыха "Зудиловский" получил название "Сосновый бор". В конце 1960-х там построили новые объекты (центральную котельную, клуб-столовую, спальный корпус на 250 мест, очистные сооружения и водопровод со скважиной). В конце 1970-х годов коечная мощность дома отдыха достигла более 500 круглогодичных мест.
В 1983 году началась реорганизация: создали лечебную базу, провели подготовку кадров, капитальный ремонт спальных корпусов и подъездных путей, повысили уровень сервиса. В результате создали курортный санаторий "Сосновый бор" с поликлиникой и пансионатом для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и нервной системы. А когда в 1990-х годах началась перестройка, Крайсовпроф принял решение о создании закрытого акционерного общества "Санаторий Сосновый бор" (позднее АО), которое и работает по сей день.
Здравница сегодня
Санаторий "Сосновый бор" расположен в живописной местности, всего в 35 километрах от Барнаула, на берегу реки Черемшанки. Это одно из немногих санаторно-курортных учреждений региона, рядом с которым есть хвойный лес, река, и озеро. На территории есть собственная минеральная вода.
Сегодня санаторий специализируется на лечении заболеваний:
- органов дыхания (бронхиты, пневмония, бронхиальная астма);
- опорно-двигательного аппарата;
- нервной системы;
- желудочно-кишечного тракта и почек;
- сердечно-сосудистой системы;
- урологических.
Здесь также проводят реабилитацию после перенесенного инсульта, синдрома хронической усталости. Есть программа "Стройная фигура".
Для активного отдыха в санатории есть места для сбора грибов и ягод, рыбалки и оборудованная площадка для приготовления шашлыка. Для любителей менее активного досуга – кинозал, библиотека, танцевальный зал и другие развлечения.
"Сосновый бор" – это комфортное размещение в номерах различных категорий: стандарт, стандарт+, люкс, люкс+, апартаменты, экодомики и кедровые домики. В стоимость путевки входит проживание, индивидуальное лечение (если предусмотрено), сбалансированное трехразовое питание.
Юбилейная акция
В честь дня рождения санатория "Сосновый бор" с утра 23.05.2024 до вечера 24.05.2024 будут действовать скидки до 25% на все категории номеров.
Расчет скидки:
- от 6 до 9 суток на санаторно-курортные путевки с лечением – 10%;
- от 10 до 13 суток на санаторно-курортные путевки с лечением – 20%;
- от 14 суток и более на санаторно-курортные путевки с лечением – 25%.
*Акция действительна при бронировании через оператора, по промокоду "ЮБИЛЕЙ95", на период проживания в санатории с 19.08.2024 по 28.12.2024 включительно, при 100% предоплате. Акция не суммируется с другими спецпредложениями санатория.
Узнать подробнее можно по телефону +7 (3852) 22-38-48 или на сайте sb22.ru.
Санаторий "Сосновый бор"
Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48
Ватсап: +79640861920
Sales@sb22.ru
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
19:34:06 22-05-2024
Доброго времени суток! Сколько стоит 1, 2- местного проживания в сутки с 19.08.2024 г.
12:00:53 23-05-2024
Ну ограничений понаставили ))) к августу итак скидки будут.