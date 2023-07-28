Выгодное предложение от банка Тинькофф – возможность приобрести Haval Dargo

Рассказываем, какие характеристики имеет автомобиль и как его купить со скидкой

28 июля 2023, 17:00, ИА Амител LjN8KZKbP

Выгода. Скидка / Фото: gpointstudio / freepik.com

Если вы всегда хотели иметь брутальный автомобиль, внешность которого не уступает техническим характеристикам, то сейчас его можно купить со скидкой. Банк "Тинькофф" предлагает клиентам приобрести авто Haval Dargo* по доступной цене – на 3% ниже, чем цена, предлагаемая производителем.

Куда обращаться, если меня заинтересовало предложение?

К менеджерам банка "Тинькофф" – для этого нужно лишь оставить свой номер телефона, имя и фамилию в специальной форме обратной связи.

При желании можно записаться на тест-драйв и самостоятельно определить, подходит ли машина, ее габариты, насколько удобно находиться внутри салона. Все эти параметры очень важны, поскольку от них зависит наслаждение ездой в только что приобретенном Haval Dargo.

Какие у авто технические характеристики?

Автомобиль имеет восемь режимов вождения, а также интеллектуальный полный привод в некоторых комплектациях.

Благодаря использованию проекционного дисплея на лобовом стекле будут отражены параметры скорости и другие данные.

Haval гарантирует не только технический перфекционизм и безопасность, но еще удобство и комфорт. В автомобиле есть премиальная аудиосистема, которая состоит из девяти динамиков и одного сабвуфера, которые обеспечивают чистое звучание аудио или видео на всех частотах.

Сколько стоит Haval Dargo?

Параметр зависит от технических услуг и комплектации, можно выбрать один из четырех возможных вариантов:

Comfort*;

Elite*;

Premium*;

Tech Plus*.

Например, круиз-контроль предусмотрен только в лучшем техническом решении, а вот двухзонный климат-контроль – во всех, кроме самого простого (там функционирует однозонный).

Вне зависимости от комплектации, все автомобили оснащены противоугонной системой, передними и боковыми подушками безопасности, системой крепления детского кресла и задними датчиками парковки, что облегчает процесс управления автомобилем и делает передвижение в нем комфортным для всех без исключения пассажиров и, конечно же, водителя.

* Haval Dargo ("Хавейл Дарго"); Comfort ("Комфорт"); Elite ("Элит"); Premium ("Премиум"); Tech Plus ("Тек Плюс").

АО "Тинькофф Банк"

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