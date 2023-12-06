Выгодный ремонт: Kerama Marazzi дарит скидку на весь ассортимент 20%

Товары можно выбрать уже сейчас, а оплатить в день начала акции

06 декабря 2023, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KATZQ

Иллюстрация: магазин Kerama Marazzi

Приближается Новый год – время радости, веселья и каникул, которые можно провести по-разному. Кто-то сможет хорошенько отдохнуть, а кто-то успеет сделать ремонт и обновить интерьер, да еще и со скидкой 20%. Она будет действовать в магазинах Kerama Marazzi* с 8 по 18 декабря 2023 года на весь ассортимент керамической плитки и керамогранита, обоев, сантехники, смесителей и мебели для ванной.

Выбрать можно заранее

Переходите в каталог Kerama Marazzi и добавляйте в корзину понравившиеся позиции, а когда настанет первый день акции – оплачивайте с выгодой.

Покупка материалов для ремонта в предновогодний период подарит чувство завершенного большого дела и предвкушение приятных перемен.

Более 5000 наименований плитки и керамогранита с выгодой 20%

Керамическая плитка и керамогранит – универсальные материалы для стен и пола любых помещений. Огромное разнообразие форматов и стилей Kerama Marazzi позволит создать уютный дизайн ванной, кухни, прихожей, спальни, детской или любого другого пространства. А самое приятное, что это экологически чистый и надежный вариант, который прослужит долгие годы.

Например:

керамическая плитка "Чементо" – от 1 262 ₽ (вместо 1 578 ₽ );

керамическая плитка "Сеттиньяно" – от 1 163 ₽ (вместо 1 454 ₽ );

керамическая плитка "Сорбонна" – от 975 ₽ (вместо 1 219 ₽);

керамическая плитка "Корредо" – от 613 ₽ (вместо 767 ₽).

Керамическая плитка / Фото: kerama-marazzi.com

Стильные и долговечные обои

Виниловые обои на флизелиновой основе – самые популярные и востребованные. Благодаря технологии горячего тиснения они отличаются долговечностью, устойчивы к истиранию и внешним воздействиям, обладают хорошей светостойкостью, шумоизоляционными свойствами и не боятся влаги.

Обои Kerama Marazzi изготавливают на заводе в России по итальянским технологиям с авторским дизайном. Ассортимент насчитывает уже 20 серий и 193 артикула.

Их тоже можно купить по выгодной цене, например:

обои "Апрель" – от 3 640 ₽ рулон (вместо 4 550 ₽);

обои "Галатея" – от 3 400 ₽ (вместо 4 250 ₽);

обои "Примавера" – от 2 920 (вместо 3 650 ₽).

Обои / Фото: kerama-marazzi.com

Ванная, наполненная вдохновением

С Kerama Marazzi ванная становится пространством, наполненным красотой и удобством. Это не просто раковины и зеркала, а настоящие комплексные решения, которые сделаны с вдохновением. Создайте свой уникальный дизайн для уютной и комфортной жизни.

Тумба PRO* подвесная, два ящика 50, вяз + раковина PRO – от 17 992 ₽ (вместо 22 491 ₽).

Смеситель Piano* – от 8 888 ₽ (вместо 11 110 ₽).

Зеркало Tecno* c LED* 60 с подсветкой – от 14 952 ₽ (вместо 18 690 ₽).

Комплект с подвесным унитазом Plaza Modern* и кнопкой управления, хром-глянец – от 34 680 ₽ (вместо 43 350 ₽).

Выгодные предложения / Фото: kerama-marazzi.com

Подарите себе уют и комфорт, а Kerama Marazzi в этом поможет.

Кстати, вы можете заказать бесплатный дизайн-проект не выходя из дома. Для этого переходите по ссылке.

Адреса фирменных магазинов Kerama Marazzi находятся в разделе "Магазины".

Kerama Marazzi

Адрес в Барнауле: ул. Малахова, 94Б

Режим работы: с 10:00 до 20:00 ежедневно

Тел.: 8-966-031-53-40

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Сайт

ООО "Сибирь-Керама", ОГРН 1165476075500; 630017, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Военная, 9/2, 1 этаж, помещение 20.

* Kerama Marazzi ("Керама Марацци"); PRO ("ПРО"); Piano ("Пиано"); Tecno ("Текно"); Plaza Modern ("Плаза Модерн")

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