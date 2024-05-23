Выиграй дом и баню: ТВК "Республика" проводит розыгрыш "Дача мечты"

Рассказываем, как принять в нем участие и стать счастливым обладателем загородного уголка

23 мая 2024, 16:10, ИА Амител erid: LjN8KYBhy

Наступает долгожданное лето. Природа словно шепчет, что настало время для долгих прогулок и отдыха на свежем воздухе. Только представьте, как прекрасно провести выходные, наслаждаясь чистым воздухом вдали от городской суеты, на собственной даче. Если вы тоже мечтаете об этом, то спешите посетить торгово-выставочный комплекс "Республика". Здесь вас ждут не только выгодные покупки, но и шанс стать счастливым обладателем настоящей "Дачи мечты". Рассказываем, как выиграть дом и баню.

Акция "Дача мечты"

ТВК "Республика" и компания "Алтайские мастера" проводят розыгрыш, который не оставит равнодушным ни одного посетителя. С 15 апреля по 12 июля 2024 года можно, совершая покупки, выиграть дом и баню.

Правила участия

Чтобы стать участником акции и испытать свою удачу, нужно:

Прийти в ТВК "Республика". Совершить покупку на сумму от 10 тыс. рублей в любом отделе. Заполнить анкету у стойки регистрации и опустить ее в специальный лотерейный ящик.

Победителя выберут в 16:00 на территории ТВК "Республика" 12 июля 2024 года.

Каждая покупка на сумму свыше 10 тыс. рублей увеличивает шансы на победу. Чем больше тратите, тем становитесь ближе к "Даче мечты".

ТВК "Республика"

Адрес: Барнаул, проспект Космонавтов, 6г

СайтИнформацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. Сроки проведения розыгрыша – с 15 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года.

ООО "РЕСПУБЛИКА ЕРМАК"

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