Люди оказались заблокированы огнем на седьмом этаже полыхающего здания

25 июня 2024, 11:22, ИА Амител

Пожар в подмосковном Фрязине / Фото: Telegram-канал "Осторожно, Москва"

Жуткий пожар произошел в подмосковном городе Фрязино 24 июня. Там загорелось административное здание, в котором в этот момент находились люди. Они оказались заблокированы огнем. В Сети появились шокирующие кадры, как люди в надежде спастись прыгают с седьмого этажа.

Что известно о пожаре во Фрязине, из-за чего он случился и сколько человек погибло – в материале amic.ru.

1 Что за пожар произошел в городе Фрязино? Пожар в подмосковном городе Фрязино вспыхнул днем 24 июня. По данным РИА Новости , первые сообщения о возгорании поступили в 15:22 по московскому времени. Вспыхнуло восьмиэтажное административное здание, которое находилось на территории научно-исследовательского института "Платан". Огонь стал быстро распространяться: сначала очевидцы наблюдали сильное задымление на пятом этаже, но потом пламя охватило все верхние этажи. Также, по данным "Известий" , был слышен взрыв: предположительно, взорвались газовые баллоны, из-за чего в здании обрушились перекрытия. Пожар получил третий ранг сложности, в его ликвидации участвовало больше 130 спасателей и 50 единиц техники. Задействовали даже два вертолета Ка-52. Площадь возгорания превысила 5 тысяч квадратных метров. Известно, что в момент возгорания внутри здания были люди. Находясь на седьмом этаже, они оказались заблокированы огнем и не имели возможности безопасно покинуть здание. Некоторые в надежде на спасение выпрыгивали из окон. Есть погибшие и пострадавшие.

2 Сколько человек было в здании в момент пожара? По данным оперативных служб, в момент пожара в здании находилось девять человек.

3 Сколько человек погибло при пожаре в подмосковном Фрязине? По последним данным, в результате пожара погибло восемь человек. Об этом сообщает lenta.ru Двое выбросились из окна, надеясь спасти свою жизнь. Еще шестеро остались в здании. Предполагается, что они либо задохнулись, либо сгорели. Жуткие кадры, как огонь "выдавил" людей к окну седьмого этажа, разлетелись по Сети.

4 Есть ли выжившие? Да. При пожаре выжил 34-летний мужчина, которого вывели спасатели. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Врачи борются за его жизнь, есть положительная динамика. "Также сейчас в больнице есть еще один пострадавший, у него поднялось артериальное давление, он в приемном покое. Пообщались с его братом – в момент пожара их мама была в здании. Пока о ее судьбе, к сожалению, ничего неизвестно. Штаб работает, мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее предоставить информацию родным пострадавших", – написал Воробьев.

5 Что известно о здании, которое загорелось? СМИ, ссылаясь на открытые данные, сообщали, что здание принадлежит НИИ "Платан". Но затем в "Росэлектронике", в структуру которой входит институт, опровергли эту информацию. Там уточнили, что здание находится в частной собственности еще с середины 90-х. К НИИ оно никакого отношения не имеет. Очевидцы рассказали ТАСС , что здание "было явно в аварийном состоянии", а его большая часть пустовала. Один из мужчин также заметил, что в последнее время там работали иностранцы.