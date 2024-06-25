Пожар в подмосковном Фрязине / Фото: Telegram-канал "Осторожно, Москва"
Жуткий пожар произошел в подмосковном городе Фрязино 24 июня. Там загорелось административное здание, в котором в этот момент находились люди. Они оказались заблокированы огнем. В Сети появились шокирующие кадры, как люди в надежде спастись прыгают с седьмого этажа.
Что известно о пожаре во Фрязине, из-за чего он случился и сколько человек погибло – в материале amic.ru.
1
Что за пожар произошел в городе Фрязино?
Пожар в подмосковном городе Фрязино вспыхнул днем 24 июня. По данным РИА Новости, первые сообщения о возгорании поступили в 15:22 по московскому времени. Вспыхнуло восьмиэтажное административное здание, которое находилось на территории научно-исследовательского института "Платан".
Огонь стал быстро распространяться: сначала очевидцы наблюдали сильное задымление на пятом этаже, но потом пламя охватило все верхние этажи. Также, по данным "Известий", был слышен взрыв: предположительно, взорвались газовые баллоны, из-за чего в здании обрушились перекрытия.
Пожар получил третий ранг сложности, в его ликвидации участвовало больше 130 спасателей и 50 единиц техники. Задействовали даже два вертолета Ка-52. Площадь возгорания превысила 5 тысяч квадратных метров.
Известно, что в момент возгорания внутри здания были люди. Находясь на седьмом этаже, они оказались заблокированы огнем и не имели возможности безопасно покинуть здание. Некоторые в надежде на спасение выпрыгивали из окон. Есть погибшие и пострадавшие.
2
Сколько человек было в здании в момент пожара?
По данным оперативных служб, в момент пожара в здании находилось девять человек.
3
Сколько человек погибло при пожаре в подмосковном Фрязине?
По последним данным, в результате пожара погибло восемь человек. Об этом сообщает lenta.ru.
Двое выбросились из окна, надеясь спасти свою жизнь. Еще шестеро остались в здании. Предполагается, что они либо задохнулись, либо сгорели.
Жуткие кадры, как огонь "выдавил" людей к окну седьмого этажа, разлетелись по Сети.
4
Есть ли выжившие?
Да. При пожаре выжил 34-летний мужчина, которого вывели спасатели. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Врачи борются за его жизнь, есть положительная динамика.
"Также сейчас в больнице есть еще один пострадавший, у него поднялось артериальное давление, он в приемном покое. Пообщались с его братом – в момент пожара их мама была в здании. Пока о ее судьбе, к сожалению, ничего неизвестно. Штаб работает, мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее предоставить информацию родным пострадавших", – написал Воробьев.
5
Что известно о здании, которое загорелось?
СМИ, ссылаясь на открытые данные, сообщали, что здание принадлежит НИИ "Платан". Но затем в "Росэлектронике", в структуру которой входит институт, опровергли эту информацию. Там уточнили, что здание находится в частной собственности еще с середины 90-х. К НИИ оно никакого отношения не имеет.
Очевидцы рассказали ТАСС, что здание "было явно в аварийном состоянии", а его большая часть пустовала. Один из мужчин также заметил, что в последнее время там работали иностранцы.
6
Из-за чего произошел пожар во Фрязине?
Пока неизвестно: причину предстоит установить специалистам. По одной из версий, пожар мог вспыхнуть из-за аварийного режима работы электросетей в помещении.
По факту гибели двоих человек СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Также причины и обстоятельства трагедии устанавливает подмосковная прокуратура.
12:17:55 25-06-2024
из-за аварийного режима работы электросетей --- тут интересней скорость распространения, среди дня, никто не спал, но не мог убежать
14:28:53 25-06-2024
Гость (12:17:55 25-06-2024) из-за аварийного режима работы электросетей --- тут интересн... живу в высотке на 13 этаже из 17, у нас одна лестница, я живу в дальнем углу этажа и до этой лестницы при пожаре тупо не доберусь, далеко, у меня из окна видна пожарная чать,там даже на здании написан номер 112, уже запонимла)) и тем не менее я понимаю,что случись что я тут в западне, двери сейчас везде тяжёлые, горючие, у меня узкий длинный коридор внешний перед общим холлом, окна не откроешь, хоть и панорамные, моментально обратной тягой фиганёт...ну в общем я уже всё об этом изучила досконально и уже внутренне готова))...сигнализация есть пожарная, но толку то?) при пожаре пользоваться лифтами нельзя, а на 13 добежать в дыму..или сбежать вниз в дыму...ну такое,сомневаюсь в общем, опять же кругом тяжеленные двери, двери, двери...сейчас посчитала, мне до улицы надо открыть 8 дверей! при пожаре это нереально просто, где то да обратная тяга сработает...
17:08:31 25-06-2024
Гость (14:28:53 25-06-2024) живу в высотке на 13 этаже из 17, у нас одна лестница, я жив... у меня из окна видна пожарная часть ------ может позвонить, им это рассказать, они там себе пометочку сделают. Ну или разберутся, все ли там у вас по нормам
17:16:24 25-06-2024
Все вопросы к архитекторам и тем, кто дает "добро" на высотки в Барнауле....