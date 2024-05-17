Выпускник "Школы фермера" РСХБ рассказал, как обучение помогло в работе и жизни

Летом стартует прием заявок в Школу на Алтае уже в четвертый раз

17 мая 2024, 15:30, ИА Амител erid: LjN8K1Qdb

Никита Кожанов / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

В августе 2024 года стартует сбор заявок четвертого набора "Школы фермера" на Алтае. Выпускник первого набора, потомственный аграрий в нескольких поколениях, 36-летний Никита Кожанов из Михайловского района рассказал, как становятся фермерами, что ему дала Школа и как важно постоянно учиться и развиваться.

–​ Когда вы решили: "Все, стану фермером"? Был какой-то определяющий момент?

– Для пацана, который растет в деревне, самое интересное, когда отец берет его с собой на работу. У меня получилось, что рядом были сразу два отца: родной и его брат, мой крестный. То один возьмет с собой, то другой. Они мне показывали технику, как ее ремонтировать, рассказали, как она себя ведет в полях. Для меня все это было очень интересно.

– Именно поэтому вы выбрали инженерный факультет Алтайского политехнического университета?

– Мне нравилось работать с техникой, поэтому выбор профессии был очевиден. После учебы – в хозяйство. Это направление выделилось в отдельное предприятие "Агро-Спектр". Отец настоял. Параллельно с инженерным окончил и экономический факультет. Знания пошли в дело.

– Как получилось, что вы решили стать слушателем "Школы фермера"? Кто предложил, как узнали о проекте?

– Все буднично. Я был на работе, позвонил Александр Вайс (исполнительный директор Союза КФФ Алтайского края. – Прим. ред.) и предложил поучаствовать в проекте Россельхозбанка "Школа фермера". Я спросил: "А в качестве кого?" Я думал, что уже все понимаю в сельском хозяйстве. Он ответил: "В качестве обучающегося". Спрашиваю: "А кто учить будет?" Он говорит: "Лучшие преподаватели аграрного университета, например, защита и питание растений ­– Антонова Ольга Ивановна". "Давайте попробуем", ­– говорю. Заявку оставил, все, что нужно, отправил.

Но это не вся история пока. Потом уже звонит Лена Винокурова из РСХБ. Звонок раздался в тот момент, когда меня не было в конторе, а ответил отец. Ему говорят обучение, "Школа фермера", а он в ответ: "А мне зачем это надо? Мне не надо" и все. Должен сказать, что нам часто звонят с предложениями частные конторы и предлагают разного рода "обучения за деньги". И он тут же решил, что это своего рода очередной "развод". Потом время подходит, начинаю сам выяснять, почему нет никаких дальнейших известий, а мне отвечают: "Так вы же отказались". "Ничего не отказались, ­– отвечаю. – Верните все назад, я готов". А до начала учебы были уже считанные дни. Поехал быстрее в Барнаул, все подписали и начал учиться. Вот такая история была, чуть не пропустил важное событие в своей жизни.

– Чем важное?

– Самое главное, на мой взгляд, что сделала со мной "Школа фермера" – сбила корону напрочь. Я прихожу такой самоуверенный и вмиг понимаю, что на самом деле я ничего не знаю. Какие-то верха и не больше. Те знания, которые нам преподавали в данном проекте, они глубокие, системные, выверенные, проверенные временем и людьми в таком сконцентрированном виде. Это бесценно.

Никита Кожанов / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

А преподавали аграрного университета именитые, очень хорошо знающие и увлеченные своим делом, не жалели сил, отвечали на все наши вопросы. Спасибо им большое за это. Все это буквально поменяло мое мировоззрение относительно того, что я знаю и умею, в каком направлении смотреть на развитие хозяйства. Я учился по специальности "Растениеводство" и хотел сразу на "Животноводство", но совместить не получилось. Думаю, надо и это обучение пройти тоже. Если будет у вас еще раз направление "Животноводство", обязательно проучусь.

Честно признаюсь, что до "Школы фермера" было архаичное представление о Россельхозбанке. Но поскольку мы обучались на цифровой платформе РСХБ "Свое Фермерство", то и тут отношение к банку сильно изменилось. Стало очевидно, что банк идет в ногу со временем, что вызвало дополнительное уважение. РСХБ занимает очень успешно свою нишу, которая заложена в самом его названии – это работа с фермерами, с сельскохозяйственной отраслью, с жителями села и действительно выполняет государственную функцию поддержки развития АПК на высоком технологическом уровне и в разных направлениях.

– Осенью Алтайский филиал РСХБ открывает четвертый поток "Школы фермера" на Алтае. Неизменно Союз КФФ принимает участие в этом событии. Как вы видите с высоты своего председательства в Союзе и собственного опыта участника дальнейшее развитие этого проекта?

– Я думаю, что учить надо не только молодых фермеров, но и, если так можно выразиться, "высший командный состав" сельхозпредприятий. Бригадиры, агрономы, зоотехники, которым к опыту и знаниям своих направлений обязательно нужно прибавлять знания из смежных дисциплин и из экономики. Жизнь после "Школы фермера" показала, как важно постоянно учиться новому, пробовать, идти дальше, опять учиться. Думаю, что осенью, когда начнется обучение, нужно будет кого-нибудь делегировать из нашего хозяйства поучиться.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Реклама