Вырастили больше 100 тысяч тюльпанов. Как в Алтайском крае готовятся к 8 Марта

Amic.ru заглянул в цветочную теплицу, чтобы узнать, как там готовятся к Международному женскому дню

06 марта 2023, 06:27, ИА Амител

Фото: АО "Декоративные культуры"

Тюльпаны станут самыми популярными цветами на 8 Марта в этом году, прогнозируют барнаульские флористы. Цены на них доступные, а шикарный букет тюльпанов гарантированно поднимает настроение представительницам прекрасного пола. Сейчас поставки этих цветов в магазины всё чаще идут не из-за рубежа, а из российских регионов. Более 100 тысяч тюльпанов к Международному женскому дню вырастили и в крупнейшем тепличном хозяйстве Алтайского края.

Чтобы к началу марта получить благоухающий урожай, работы в теплицах АО "Декоративные культуры" начались ещё летом. Главная проблема заключалась в заказе голландских луковиц, которые подходят для парникового выращивания. В условиях санкций решить болезненный вопрос было непросто, но предприятию всё-таки это удалось, рассказывает старший агроном Елена Мингаездинова. Всего закупили 17 сортов тюльпанов.

"В естественных условиях тюльпаны зацветают в начале мая. Поэтому нам для производства подходят только подготовленные луковицы, в которых уже заложены как цветонос, так и листья. Такие луковичные растения могут зацвести практиче­ски в любое время года, если для них создать благоприятные условия. Процесс создания этих условий называется "выгонкой". Для этого необходимо поддерживать определённый процент влажности, температуру, дополнительное освещение. Это позволяет заставить цветы расцвести не в традиционные сроки, а к праздникам", – говорит специалист.

Чтобы к Международному женскому дню получить красивые бутоны, луковицы вручную начинают высаживать ещё в конце декабря. Работы не прекращаются даже на новогодние праздники, потому как успеть завершить их нужно к 15 января.

Чтобы "выгонка" прошла успешно, в теплице поддерживается температура около 5 градусов тепла. Всё это время растения обильно поливают, а уже через три недели луковица укореняется. Затем температуру еженедельно начинают поднимать, плавно доводя её до +15°С. Так цветок проживает разные стадии своего развития, как это происходит в естественной среде.

"В этот период очень важно соблюдать правильный температурный режим, влажность, выполнять полив и орошение. Цветы всё чувствуют. Мы даже пробовали проводить эксперимент и включали для них классическую музыку. Результат превзошёл все ожидания", – рассказывает Елена.

Самая приятная стадия роста тюльпанов наступает в феврале, когда формируются окрашенные бутоны. Теплица превращается в огромное цветочное поле, а от многообразия сортов и красок разбегаются глаза. В этот период стартует самая горячая пора – срезка цветов. Пока они ещё находятся в стадии закрытых бутонов, нужно успеть отправить их в холодильник.

"Срезку цветов мы ведём, когда тюльпан ещё закрыт, но уже окрашен. Тогда он прекрасно хранится в камере при температуре +4 градуса. На этот период он просто "впадает в спячку". Как только температура повышается или его ставят в воду, бутон расцветает", – объясняет специалист.

Всего к 8 Марта в теплицах вырастили более 100 тысяч тюльпанов. Осенью луковицы от них поступят в продажу для алтайских садоводов и уже весной 2024 года они вновь дадут хороший урожай. Повторно использовать эти луковицы в теплицах уже не получится.

"Чтобы новой весной от них получить урожай, необходимо снова провести определённые агротехнические мероприятия по доращиванию луковицы. Без предварительной подготовки к следующей "выгонке" в них просто не произойдёт закладка генеративных и вегетативных органов. Соответственно, и цветы к 8 Марта не вырастут", – объясняет старший агроном.

Сейчас в России можно насчитать несколько сотен производителей тюльпанов. Но большинство из них работали именно на иностранном посевном материале. Получится ли летом 2023 года закупить голландские луковицы, пока неизвестно. Всё чаще в цветочной отрасли возникает вопрос импортозамещения. В "Декоративных культурах" не исключают, что отечественная селекция будет развиваться в этом направлении, но пока о промышленных масштабах поставки луковиц для "выгонки" отечественных тюльпанов говорить рано.

"Если наши селекционеры будут поставлять хороший посадочный материал, мы будем пробовать использовать его в производстве", – отмечает старший агроном.