Вышел трейлер комедии "Иван Васильевич меняет все!"

Производством ленты занимался телеканал ТНТ

12 декабря 2023, 12:45, ИА Амител

Кадр из трейлера фильма "Иван Васильевич меняет все!"

Телеканал ТНТ представил трейлер комедии "Иван Васильевич меняет все!" – новогоднее переосмысление легендарного фильма Леонида Гайдая.

Главные роли в фильме исполнили Демис Карибидис, Тимур Батрутдинов, Максим Лагашкин, Олег Верещагин и Ольга Бузова. Режиссерами выступили авторы прошлогодней "СамоИронии судьбы" Миша Семичев и Роман Ким.

Премьера картины состоится 31 декабря на ТНТ.

Ранее сообщили, что сиквел "Чебурашки" выйдет в декабре 2025 года – раньше планируемого срока.