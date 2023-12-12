Вышел трейлер комедии "Иван Васильевич меняет все!"
Производством ленты занимался телеканал ТНТ
12 декабря 2023, 12:45, ИА Амител
Кадр из трейлера фильма "Иван Васильевич меняет все!"
Телеканал ТНТ представил трейлер комедии "Иван Васильевич меняет все!" – новогоднее переосмысление легендарного фильма Леонида Гайдая.
Главные роли в фильме исполнили Демис Карибидис, Тимур Батрутдинов, Максим Лагашкин, Олег Верещагин и Ольга Бузова. Режиссерами выступили авторы прошлогодней "СамоИронии судьбы" Миша Семичев и Роман Ким.
Премьера картины состоится 31 декабря на ТНТ.
Ранее сообщили, что сиквел "Чебурашки" выйдет в декабре 2025 года – раньше планируемого срока.
12:52:31 12-12-2023
Так Васильевич, уже заменил и командует во всю.
12:54:31 12-12-2023
Васильевич не похож на царя, мордашка худенькая.
12:56:17 12-12-2023
Вот уж действительно г-нище будет редкое. Но я думаю НЕлюбителям чебурашки зайдёт
13:28:50 12-12-2023
Какая мерзость на фото и вообще.
15:01:29 12-12-2023
Руки прочь от шедевра на все времена!
15:30:00 12-12-2023
Бузова...и этим уже всё сказано об этом шедевре. Блин, ну им что, совсем ничего в башку не лезет, что снимают то, что уже шедеврально снято. Кроме того, при просмотре, у кого хватит терпения, народ будет материться и плевать в экран!
15:36:48 12-12-2023
жэсть... телевизор не смотрю, но после этого "шедевра отечественного кинематографа" все пульты лишу батареек и унесу в гараж. будем радио ночью слушать, если морозная погода будет
16:24:38 12-12-2023
Гость (15:36:48 12-12-2023) жэсть... телевизор не смотрю, но после этого "шедевра отечес... Пипл хавает. Эрмитаж и т.п. не для масс.
16:00:20 12-12-2023
Зеленскому выделите роль-поднимите фильм.
16:47:32 12-12-2023
Кавказскую пленницу испортили, над Джентельменами удачи поглумились и до сюда добрались - отмыватели госбюджетов
16:57:19 12-12-2023
Гость (16:47:32 12-12-2023) Кавказскую пленницу испортили, над Джентельменами удачи погл... Да всё же по канонам. Просто так денег не дадут, а под проект, даже самый идиотский - пожалуйста. Потому в этих фильмах всё никудышное, что сценарий, что актёрская игра. Главное, что деньги получены, а уж качество работы никого не волнует. А кому-то из зрителей ещё и нравится. Ну это которые разбираются.... В сортах....
17:06:45 12-12-2023
Гость (16:57:19 12-12-2023) Просто так денег не дадут, а под проект, даже самый идиотский - пожалуйста еще один спец по отмыву бюджетных бабок... продублирую: ради чистоты эксперимента и вопроса о вашей осведомленности, ответьте на 1 вопрос. сколько бабла в эту шляпу влупили из госбюджета? с подтверждением своего "мнения". а если ответа нет, то почему бы вам в ванной комнате не отмывать госбюджет зубной щеткой? а то у вас из рота запах не айс. p.s. у тнт своего бабла столько, что оно оригинал переснимет со старыми актерами. либо новых загримирует так, что вы разницы не поймете.
17:11:15 12-12-2023
Гость (17:06:45 12-12-2023) еще один спец по отмыву бюджетных бабок... продублирую: ради... "Вы" пишется с большой буквы, если не обращаешься к группе лиц, специалист по запахам изо рта.
17:19:40 12-12-2023
Гость (17:11:15 12-12-2023) "Вы" пишется с большой буквы, если не обращаешься к группе лиц, а ты что такое, чтоб я к тебе как к группе лиц обращался? вы николай второй что ли? ты про бюджетные бабки "вложенные" в эту шнягу, можешь что то конкретное прокукарекать? или как обычно "распил/отмыв и т.д."? а доказухи у тебя не было и нет?
17:49:42 12-12-2023
Гость (17:11:15 12-12-2023) Гость (17:06:45 12-12-2023) еще один спец по отмыву бю... Не обязательно, на самом деле
17:02:02 12-12-2023
Гость (16:47:32 12-12-2023) отмыватели госбюджетов ради чистоты эксперимента и вопроса о вашей осведомленности, ответьте на 1 вопрос. сколько бабла в эту шляпу влупили из госбюджета? с подтверждением своего "мнения". а если ответа нет, то почему бы вам в ванной комнате не отмывать госбюджет зубной щеткой? а то у вас из рота запах не айс.
17:09:27 12-12-2023
Гость (17:02:02 12-12-2023) ради чистоты эксперимента и вопроса о вашей осведомленности,... А вот и ценитель нам явился. Той самой субстанции. Поздравляю, новые помои подогнали.
17:15:06 12-12-2023
Гость (17:09:27 12-12-2023) новые помои подогнали. кушай, распиловщик бюджетов, не обляпайся
02:09:38 13-12-2023
Уроды которые оскверняют творения великого мастера.Но к сожалению минкульт этому потворствует позволяя подобным тварям изголяться на шедеврами гениев. Таких сажать надо за оскорбление чести и достоинства автора.