Высокая пожароопасность ожидается в Алтайском крае
Спасатели напомнили, что природные пожары представляют большую опасность
13 сентября 2024, 13:16, ИА Амител
Спички / Фото: pxhere.com/ru/photo/1179977
В Алтайском крае в ближайшее время ожидается высокая пожароопасность. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Четвертый класс пожароопасности прогнозируют с 14 по 16 сентября.
"В связи с установившейся местами сухой погодой возможно увеличение количества пожаров. Возгорания в природной среде крайне опасны, любая небрежность с огнем в считанные секунды может стать большим пожаром с тяжелыми последствиями", – напомнили в МЧС.
Жителям и гостям региона порекомендовали не сжигать мусор и сухую траву, не бросать непотушенные сигареты и окурки, не позволять детям играть с огнем.
23:26:33 13-09-2024
уважаемые авторы статьи! Вы иногда выходите на улицу и смотрите погоду. Где в Алтайском крае вы увидели засуху? Дождь льёт почти каждый день, губернатор Томенко уже намерен объявить чрезвычайную ситуацию в связи с непрекращающимися дождями, невозможно урожай на полях собрать🫤
03:04:25 14-09-2024
Чё опять жечь нельзя? Когда тогда? Объяснили бы.