Высокая пожароопасность ожидается в Алтайском крае

Спасатели напомнили, что природные пожары представляют большую опасность

13 сентября 2024, 13:16, ИА Амител

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В Алтайском крае в ближайшее время ожидается высокая пожароопасность. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Четвертый класс пожароопасности прогнозируют с 14 по 16 сентября.

"В связи с установившейся местами сухой погодой возможно увеличение количества пожаров. Возгорания в природной среде крайне опасны, любая небрежность с огнем в считанные секунды может стать большим пожаром с тяжелыми последствиями", – напомнили в МЧС.

Жителям и гостям региона порекомендовали не сжигать мусор и сухую траву, не бросать непотушенные сигареты и окурки, не позволять детям играть с огнем.