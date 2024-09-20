Жителям и гостям региона напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности

20 сентября 2024, 15:45, ИА Амител

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Высокая пожароопасность ожидается в Алтайском крае в ближайшие дни. Об этом рассказали в региональном МЧС.

В период с 21 по 23 сентября по краю прогнозируют четвертый класс горимости.

"Возгорания в природной среде крайне опасны, любая небрежность с огнем в считанные секунды может стать большим пожаром с тяжелыми последствиями. Помните, природные пожары представляют угрозу садоводческим товариществам и населенным пунктам, объектам экономики и социального назначения", – рассказали в МЧС.

Жителям и гостям региона напомнили, что нужно соблюдать правила безопасности.