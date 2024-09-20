Высокая пожароопасность ожидается в Алтайском крае
Жителям и гостям региона напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности
20 сентября 2024, 15:45, ИА Амител
Спички / Фото: pxhere.com/ru/photo/1276496
Высокая пожароопасность ожидается в Алтайском крае в ближайшие дни. Об этом рассказали в региональном МЧС.
В период с 21 по 23 сентября по краю прогнозируют четвертый класс горимости.
"Возгорания в природной среде крайне опасны, любая небрежность с огнем в считанные секунды может стать большим пожаром с тяжелыми последствиями. Помните, природные пожары представляют угрозу садоводческим товариществам и населенным пунктам, объектам экономики и социального назначения", – рассказали в МЧС.
Жителям и гостям региона напомнили, что нужно соблюдать правила безопасности.
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