Высокая пожароопасность сохранится в некоторых районах Алтайского края

Жителям и гостям региона напомнили о правилах безопасности

01 июля 2024, 16:05, ИА Амител

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В некоторых районах Алтайского края в ближайшие дни сохранится высокая пожароопасность. Об этом рассказали в региональном МЧС.

"По информации синоптиков, в Алтайском крае в период с 1 по 4 июля в отдельных районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс), местами в западных районах чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", – сказано в сообщении.

Спасатели отметили, что в такое время любое неосторожное обращение с огнем может привести к возникновению серьезного пожара.

Жителям и гостям региона напомнили, что нельзя сжигать мусор, выбрасывать непотушенные сигаретные окурки и давать детям играть с огнем.