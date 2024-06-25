Высотки на Речном, ЖК у Нового рынка. Какие проекты презентуют на градсовете

Заседание проходит еженедельно с участием представителей мэрии, архитекторов, депутатов

25 июня 2024, 08:17, ИА Амител

Проект ЖК на Речном вокзале / Фото: "ВиСКью"

На заседании барнаульского градсовета, который запланирован на 27 июня, эксперты будут оценивать четыре крупных проекта. Три – это многоквартирные дома. Так, компания "ВиСКью" представит обновленный ЖК на Речном вокзале.

Впервые резонансный проект презентовали два года назад – в июне 2022-го. Тогда застройщик планировал возвести на берегу Оби два многоквартирных 44-этажных дома, на территории которых архитекторы предусмотрели фитнес-зал, подземный паркинг, торговый центр, детский сад, сквер и набережную. Комиссия проект не приняла: на заседании присутствовали всего три архитектора, поэтому решили организовать расширенное собрание. Однако оно так и не состоялось.

Проект ЖК на Речном вокзале / Фото: "ВиСКью"

Осенью 2023 года на форсайт-сессии "Барнаул: образ будущего" директор компании "ВиСКью" Владислав Шония заявил: от "небоскребов" решили отказаться, однако общественная функция ЖК будет сохранена. Новый вариант ЖК, согласно повестке заседания, разработало ​архитектурное бюро Pergaev bureau, базирующееся в Москве и Новосибирске.

Еще один интересный проект, который рассмотрят архитекторы, – ЖК рядом с Новым рынком, по соседству по зданием Альфа-Банка. В 2022 году инвесторы проекта сообщили amic.ru, что дом будет 12-этажным и одноподъездным. Возводить более массивный комплекс не позволяют ограничения: за то время, пока девелопер выкупал землю, радиозавод (находится на пр. Калинина, 15. – Прим. ред.) утвердил санитарно-защитную зону, которая ограничивает этажность здания.

Проект реконструкции здания на пр. Ленина, 106г / Фото: "Мастерская Золотова"

Интересно, что для реализации проекта инвестору пришлось реконструировать и ввести в эксплуатацию старое заброшенное здание, расположенное на площадке. Это было необходимо, чтобы перевести землю из аренды в собственность.

На ул. Интернациональной, 100 (напротив городской налоговой) также запланировано строительство ЖК. Летом 2023 года застройщик (компания "Сок") снес выкупленные и расселенные частные дома. По предварительным данным, площадка будущего комплекса большая – свыше 4 га. Поэтому можно предположить, что на участке построят несколько жилых корпусов.