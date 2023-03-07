Выставка неизвестных работ алтайского художника Борунова открылась в Барнауле

ГХМАК приглашает на выставку работ заслуженного художника России Геннадия Борунова

07 марта 2023, 13:01, ИА Амител

























































































































"Неизвестный Борунов"

Фото: Мария Карташова, Марина Оськина

2 марта 2023 года в Государственном художественном музее открылась персональная выставка "Неизвестный Борунов", посвящённая 95-летию со дня рождения мастера. В экспозицию вошло 55 произведений живописи и графики из семейной коллекции.

В день открытия гостями выставки стали участники конференции "Творческая личность мастера и его роль в художественной культуре региона", проходящей в рамках проекта "Боруновская палитра: Российская академия художеств и горизонты реализма в искусстве" 2-3 марта 2023 года на базе Государственного художественного музея Алтайского края; алтайские художники, члены Алтайского отделения Союза художников России, в том числе и те, кто знал Геннадия Фёдоровича лично; алтайские искусствоведы, друзья и близкие семьи художника.

Среди выступающих были: директор Художественного музея Инна Константиновна Галкина, председатель Алтайского отделения Союза художников России Дмитрий Александрович Петренко, известные алтайские художники Анатолий Прокопьевич Щетинин и Василий Павлович Кукса. Каждый из выступающих высоко и очень тепло отзывался о творчестве Борунова, и в каждом отзыве звучало приятное удивление концепцией выставки.

Концепция выставки "Неизвестный Борунов" состоит из нескольких разделов: "На брегах Невы", "Родное и любимое", "Палитра души".

В разделе "На брегах Невы" Борунов раскрывается как студент Академии художеств. Картины "Автопортрет с кистью", "Девушка в платке", "Ленинград. Нева зимой" показывают его профессиональный рост.



Раздел "Родное и любимое" раскрывает Геннадия Фёдоровича с "человеческой" стороны и знакомит нас с образами членов семьи художника: с отцом Фёдором Георгиевичем, с матерью Мариной Ивановной, супругой Лентиной Александровной, сыном Александром и внучкой Викторией. Дополняя портреты любимых людей, художник пишет тёплые образы села Павловск ("Отчий дом. Окна светятся", 1975).

Наиболее красочным предстаёт раздел "Палитра души", в котором собраны натюрморты ("Тюльпаны", 1990) и выразительные пейзажи ("Скирды соломы. Ветреный день", 1970).

О творчестве знаменитого художника рассказала его внучка Виктория Борунова, куратор выставки, заведующая сектором информационных технологий научно-просветительского отдела музея:

"Его творчество всегда было человеческим. Основной темой его произведений всегда был человек, его труд, любовь к своей земле, к природе, которая его окружает, к истории и вере. Выставка "Неизвестный Борунов" открывает известного алтайского живописца по-новому, и новизна эта заключается в более камерных, личных ипостасях: Борунов как студент Академии художеств, заботливый отец, любящий сын и муж, романтик и путешественник. Выставка посвящена 95-летию со дня рождения мастера, поэтому мне, как куратору, хотелось сделать юбилейную выставку необычной и показать художника с этих сторон".

Реставрацию картин не проводили. Некоторые из работ, вошедших в экспозицию, были одеты в новые красивые рамы. Это помогло визуально облагородить экспозицию. Однако большинство рам всё же были оставлены авторскими, которые сотрудники музея помогли привести в порядок подручными средствами.

Остальная часть картин найдёт свое место в собраниях музеев, как Художественного музея Алтайского края и Павловского историко-художественного музея им. Г.Ф. Борунова, так и в коллекциях музеев других регионов России.

Персональная художественная выставка Геннадия Фёдоровича Борунова работает в зале музея "ГХМАК" до 2 апреля.

Автор: Марина Оськина

Справка: Геннадий Борунов – русский художник-живописец, заслуженный художник РСФСР, лауреат премии Алтайского края в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества. Наиболее существенную часть творчества художника занимает тема земли, крестьянства. Он создавал образы сильных людей, крепко связанных с землёй. Картины, им созданные, считаются классикой изобразительного искусства Алтая. Свыше 80 работ художника Борунова находится в собрании Государственного художественного музея Алтайского края. Картина "Отчий дом" выставлена в Государственной Третьяковской галерее. Работы живописца приобретены музеями Киева, Кемерова, Иркутска, Барнаула. Много живописных полотен художника находится в частных коллекциях в России и за рубежом.