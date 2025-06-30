Выставочный центр, гараж и новый ЖК. Какие объекты рассмотрели на градсовете Барнаула

Очередное заседание прошло 26 июля

30 июня 2025, 06:15, ИА Амител

Новый выставочно-ярмарочный центр на улице Власихинской, служебные гаражи на улице Малахова, а также современный жилой комплекс в самом центре города напротив здания суда Центрального района. Эти проекты рассмотрели 26 июня на заседании градсовета Барнаула. Рассказываем, что планируют построить в краевой столице в ближайшем будущем.

Выставочно-ярмарочный центр

Выставочно-ярмарочный центр

Его планируют возвести на улице Власихинской 148г. Центр находится в островной части пересечения улиц Власихинской и Малахова с Ленточным бором. По-соседству располагается стадион "Полимер".

Над проектом работала "Мастерская Владимира Золотова". Известный архитектор лично представил концепцию комплекса. Здание будет состоять из трех прямоугольников, соединенных переходами. В каждой части комплекса находится зал. Такая компоновка позволяет использовать каждый зал как отдельно, так и все вместе. Композиция построена на сочетании вертикалей и горизонталей. Фасад отделают композитными материалами. Общая площадь здания — 2080 квадратных метров.

Рядом с центром сделают парковку для 74 автомобилей. Также сделают дополнительный въезды со стороны улицы Малахова. Заказчиком выступила компания "Алтай Био Продукт".

В целом члены градсовета понравился проект. Однако они попросили проектировщиков более внимательно разработать пешеходную схему рядом с будущим объектом.

В итоге проект согласовали.

Гаражный комплекс "Поток"

Новый гаражный комплекс "Поток"

Собственник участка в СНТ "Поток" в Барнауле планирует возвести на участке вдоль улицы Малахова новый гаражный комплекс. Его хотят разместить на оживленной территории недалеко от улицы Эмилии Алексеевой. Проект рассматривали уже во второй раз. В предыдущий эксперты раскритиковали концепцию здания, а также некоторые архитектурные решения.

Участок, на котором планируется стройка, расположен между улицами Германа Титова и Эмилии Алексеевой в границах СНТ. На нем разрешено строить здания общепита, а также дорожного сервиса. За разработку проекта отвечала мастерская Владимира Золотова. Архитектор представил членам градосвета новый дизайн здания, который уже понравился всем.

Объект будет удален от красной линии и скрыт от непосредственного наблюдения имеющимися зелеными насаждениями. По периметру участка предусмотрено дополнительное озеленение. Подразумевается обустройство прилегающих парковок.

В итоге проект приняли единогласно.

Новый ЖК на улице Папанинцев, 155

Новый ЖК на улице Папанинцев, 155

Также на градсовете представили концепцию нового жилого комплекса, который планируют возвести на улице Папанинцев напротив здания суда Центрального района, а также недалеко от комплекса "Анастасия" - одного из самых красивых многоквартирных домов в Барнауле.

Застроить участок по адресу улица Папанинцев, 155 планирует ИСК "Авангард". Эскизный проект по ее заказу разработала архитектурная мастерская Владимира Золотова совместно с компанией "Векстрой". ЖК будет состоять из двух домов в форме "книжки". Высота обоих зданий - 23 этажа. Первые три из них планируют отдать под общественные пространства. Всего в комплексе планируется разместить 254 квартиры, в том числе двухуровневые. Подразумевается строительство парковок, а также общественных пространств.

Из-за того, что с 1 июля в Барнауле вступают в силу более строгие нормативы градостроительства, эксперты рекомендовали сделать новые расчеты и представить обновленный проект ЖК. В итоге проект отправили на доработку.