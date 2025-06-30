Выставочный центр, гараж и новый ЖК. Какие объекты рассмотрели на градсовете Барнаула
Очередное заседание прошло 26 июля
30 июня 2025, 06:15, ИА Амител
Новый выставочно-ярмарочный центр на улице Власихинской, служебные гаражи на улице Малахова, а также современный жилой комплекс в самом центре города напротив здания суда Центрального района. Эти проекты рассмотрели 26 июня на заседании градсовета Барнаула. Рассказываем, что планируют построить в краевой столице в ближайшем будущем.
Выставочно-ярмарочный центр
Его планируют возвести на улице Власихинской 148г. Центр находится в островной части пересечения улиц Власихинской и Малахова с Ленточным бором. По-соседству располагается стадион "Полимер".
Над проектом работала "Мастерская Владимира Золотова". Известный архитектор лично представил концепцию комплекса. Здание будет состоять из трех прямоугольников, соединенных переходами. В каждой части комплекса находится зал. Такая компоновка позволяет использовать каждый зал как отдельно, так и все вместе. Композиция построена на сочетании вертикалей и горизонталей. Фасад отделают композитными материалами. Общая площадь здания — 2080 квадратных метров.
Рядом с центром сделают парковку для 74 автомобилей. Также сделают дополнительный въезды со стороны улицы Малахова. Заказчиком выступила компания "Алтай Био Продукт".
В целом члены градсовета понравился проект. Однако они попросили проектировщиков более внимательно разработать пешеходную схему рядом с будущим объектом.
В итоге проект согласовали.
Гаражный комплекс "Поток"
Собственник участка в СНТ "Поток" в Барнауле планирует возвести на участке вдоль улицы Малахова новый гаражный комплекс. Его хотят разместить на оживленной территории недалеко от улицы Эмилии Алексеевой. Проект рассматривали уже во второй раз. В предыдущий эксперты раскритиковали концепцию здания, а также некоторые архитектурные решения.
Участок, на котором планируется стройка, расположен между улицами Германа Титова и Эмилии Алексеевой в границах СНТ. На нем разрешено строить здания общепита, а также дорожного сервиса. За разработку проекта отвечала мастерская Владимира Золотова. Архитектор представил членам градосвета новый дизайн здания, который уже понравился всем.
Объект будет удален от красной линии и скрыт от непосредственного наблюдения имеющимися зелеными насаждениями. По периметру участка предусмотрено дополнительное озеленение. Подразумевается обустройство прилегающих парковок.
В итоге проект приняли единогласно.
Новый ЖК на улице Папанинцев, 155
Также на градсовете представили концепцию нового жилого комплекса, который планируют возвести на улице Папанинцев напротив здания суда Центрального района, а также недалеко от комплекса "Анастасия" - одного из самых красивых многоквартирных домов в Барнауле.
Застроить участок по адресу улица Папанинцев, 155 планирует ИСК "Авангард". Эскизный проект по ее заказу разработала архитектурная мастерская Владимира Золотова совместно с компанией "Векстрой". ЖК будет состоять из двух домов в форме "книжки". Высота обоих зданий - 23 этажа. Первые три из них планируют отдать под общественные пространства. Всего в комплексе планируется разместить 254 квартиры, в том числе двухуровневые. Подразумевается строительство парковок, а также общественных пространств.
Из-за того, что с 1 июля в Барнауле вступают в силу более строгие нормативы градостроительства, эксперты рекомендовали сделать новые расчеты и представить обновленный проект ЖК. В итоге проект отправили на доработку.
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